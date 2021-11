France Rugby. Mais au fait, à quand remonte le dernier sans faute des Bleus en automne ?

Si les Bleus parviennent à battre les Blacks ce samedi, ils termineront cette tournée sur un sans faute, c'est-à-dire trois victoires en trois matchs.

À l'aube du match face à la Nouvelle-Zélande, beaucoup de gens se questionnent sur le réel niveau de nos Bleus durant cette tournée. En effet, certains s'inquiètent du jeu proposé par les hommes de Fabien Galthié, avant d'affronter ce qui se fait de mieux au monde. S'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, toujours est-il que le XV de France a remporté ses deux premiers matchs, notamment le premier, face à une Argentine très coriace (29-20).

Le bilan reste pour le moment positif, mais il pourrait l'être encore plus, si nous venions à bout des Blacks pour le dernier match de cette tournée. Car au-delà d'enfin vaincre la Nouvelle-Zélande après 12 ans de disette (dernière victoire datant de 2009), les coéquipiers d'Antoine Dupont ressortiraient de cette tournée d'automne invaincus. Et croyez-nous, cette performance est loin d'être simple à réaliser.

2012 : dernière fois que la France a été invaincue en automne

Si les tests de novembre peuvent parfois permettre aux sélectionneurs d'essayer certains joueurs, ils n'en restent pas moins importants ! D'autant plus que c'est lors de ces rencontres que les équipes de l'hémisphère nord peuvent battre les équipes de l'hémisphère sud (notamment la Nouvelle-Zélande), souvent émoussées de leur saison. Cela a d'ailleurs été le cas de la France, qui, lors de l'année 2012, a remporté ces trois tests d'automne ! C'était face à l'Argentine, les Samoa et l'Australie. De belles victoires, qui avaient permis au XV de France de se faire une place dans le chapeau 1, juste avant le tirage pour la Coupe du Monde 2015.

Mais après 2012, les tournées de fin d'année se sont un peu moins bien passées pour nos Tricolores. On pense surtout aux années 2013 et 2016, où les Bleus n'avaient remporté qu'une victoire sur trois possibles, face à des nations moins bien classées que la France (Fidji et Samoa). Même résultat en 2018, où Mathieu Bastareaud et ses compères s'étaient finalement inclinés lors du dernier match de la tournée, au Stade France, face à des Fidjiens bien meilleurs. Il est même arrivé que le XV de France ne remporte aucun match de sa tournée d'automne : c'était en 2017. À l'époque, les Bleus avaient perdu face à l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, avant de faire match nul, lors de la dernière rencontre, face au Japon. Comme quoi, les tournées de novembre ne se sont pas toujours très bien passées.

2014 et 2020 : à deux doigts du 100%

Ces dernières années, le XV de France a parfois su parfaitement commencer ses tournées, avant de s'écrouler lors du dernier match. Ce fut notamment le cas en 2014, où, après avoir vaincu les Fidji et l'Australie, les hommes de PSA se sont pris les pieds dans le tapis, face à des Argentins toujours très agressifs. Et à ce jeu-là, ce sont souvent les Pumas qui l'emportent. Une défaite 13-18 qui gâcha cette fin de tournée, qui avait si bien commencée.

L'année 2020, elle, restera à part. Sans parler de la crise sanitaire, ainsi que des conflits entre la FFR et la LNR, cette année fut celle de l'inauguration d'une nouvelle compétition, l'Autumn Nations Cup. Elle est constituée de deux poules de 4, plus d'un match de classement entre les deux premiers de poule, les deux deuxièmes, etc. Un format qui ne plaît pas aux clubs, qui font pression pour que leurs joueurs ne soient pas mobilisés pendant plus de trois matchs. Un casse-tête pour Galthié, qui doit finalement se plier aux demandes des clubs et relâche "ses titulaires" après le match face à l'Écosse, remporté 15-22. Entre-temps, les Bleus avaient remporté leur premier match de la compétition face aux Fidji, qui avaient dû déclarer forfait à cause de cas positifs dans leur rang. C'est donc avec un nouveau groupe que les Bleus rencontrent l'Italie, puis l'Angleterre, pour ce qui sera la finale de la compétition. Une rencontre qui verra nos voisins d'outre-Manche l'emporter après prolongations, de manière très cruelle.

Espérons donc que les coéquipiers d'Antoine Dupont réussiront à égaler la performance de 2012, en battant les Blacks samedi prochain.