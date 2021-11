France/Argentine. La presse étrangère s'est délectée de cette ''rencontre âprement disputée et tumultueuse''

Que pense la presse étrangère de la victoire des Bleus sur les Pumas ? Tout d'horizon des articles écrits après le succès de l'équipe de France sur l'Argentine.

"Les essais en deuxième mi-temps du débutant Thibaud Flament et du talonneur Peato Mauvaka et les superbes coups de pied de Melvyn Jaminet ont aidé la France à s'imposer 29-20 contre l'Argentine lors d'un affrontement typiquement intense au Stade de France samedi", peut-on lire sur le site France24. Les locaux ont réalisé la meilleure entame au tableau d'affichage avec deux pénalités de l'arrière tricolore. Mais dans le jeu, ce sont bien les Argentins qui ont montré le plus d'envie dans ce premier acte. "La France avait espéré trouver une étincelle créative en alignant Romain Ntamack en tant que deuxième distributeur aux côtés de Jalibert mais c'est la ligne de 3/4 des Pumas qui a commencé à faire des étincelles". Pour apnews, "Ntamack a été décevant". Il sera remplacé par Danty après la pause. Pour voir la France répondre, il a fallu attendre le second acte. Cela coïncide notamment avec l'entrée du centre rochelais qui a amené plus de poids dans la ligne d'attaque. "À l'image de son équipe, il (Matthieu Jalibert, NDLR) a haussé son niveau de jeu dans le second acte et est apparu plus libéré", écrit France Info. Le Bordelais a ainsi permis aux Bleus de marquer par deux fois. VIDEO. Equipe de France. Matthieu Jalibert souffle le chaud et le froid sur le Stade de France Le premier essai du novice Flament "a libéré la France après une première mi-temps agitée, relate apnews. Et 55 000 fans du Stade de France ont applaudi lorsque le centre vétéran Gael Fickou a mis sur orbite le remarquable demi de mêlée Antoine Dupont après un mouvement sur la gauche du terrain pour un deuxième essai trois minutes plus tard." Un essai qui sera refusé pour un en-avant au départ de l'action. Malgré tout, les hommes de Lesdema ont refusé d'abdiquer. Sentant qu'il y avait un coup à faire face à des Tricolores en rodage lors de ce premier test. "A 26-13, la France semblait en sécurité mais l'Argentine n'était pas d'accord. Le demi d'ouverture remplaçant Nicolas Sanchez a guidé le jeu de manière experte". Ce qui a débouché sur un essai de Carreras sur un ballon haut cafouillé par Jaminet. "L'Argentine a fait preuve d'un esprit formidable pour lancer une série d'attaques au cours des 10 dernières minutes et a réduit l'écart", note Skysports. Insuffisant pour l'emporter. Jaminet scellant cette "rencontre âprement disputée et souvent tumultueuse" selon Planet Rugby d'une ultime pénalité.



Un match idéal pour lancer cette série de tests automnaux. Les Bleus savent ce qu'ils doivent travailler et ils auront la possibilité de le faire face aux Géorgiens avant d'affronter l'ogre néo-zélandais, large vainqueur de ses trois derniers matchs. Pour le sélectionneur des Pumas via parisbeacon, cela ne fait aucun doute, la France a progressé : "Tout le monde l'a constaté, non ? Je me souviens qu'il y a quelques années, Ugo Mola m'avait dit que cette génération pourrait être championne du monde si on faisait les choses correctement. Il ne s'est pas trompé. Pour moi, la France est l'une des trois meilleures équipes du monde, cela ne fait aucun doute. L'équipe de France est largement au niveau des nations du sud". Être au niveau des Blacks suffit-il pour les battre ? D'aucuns pourraient en douter.