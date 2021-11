VIDEO. Equipe de France. Matthieu Jalibert souffle le chaud et le froid sur le Stade de France

Ce samedi, Matthieu Jalibert était titulaire à l'ouverture face à l'Argentine. Le Bordelais a alterné le bon et le moins bon face aux Pumas.

VIDEO. Autumn Nations Series. Jalibert contré ! La France encaisse un essai gag face à l'Argentine !Le staff du XV de France avait le choix d'aligner Matthieu Jalibert et Romain Ntamack ensemble ce samedi face à l'Argentine. Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre et qui ne devrait pas manquer de faire parler avant le deuxième test face aux Géorgiens et surtout contre les All Blacks. Galthié va-t-il à nouveau tenter l'expérience ? Rien n'est moins sûr. Le Toulousain n'a pas terminé le match face aux Pumas. Le sélectionneur ayant fait le choix de faire rentrer Danty pour amener plus de densité au centre de l'attaque face à des Argentins agressifs. Un coaching qu'il avait évoqué durant la semaine mais qui a visiblement frustré Ntamack. Avec le numéro 12 dans le dos, il n'a guère été à son avantage en attaque.

Fallait-il sortir le Bordelais et replacer le Toulousain en 10 ? Galthié a fait le choix de conserver son ouvreur jusqu'à la fin du match. Et ce, alors qu'il avait été à l'origine du premier essai des visiteurs en se faisant contrer dans le premier acte. Cependant, il s'est rattrapé par la suite en offrant les essais à Flament et Mauvaka grâce à deux belles passes. "Il faut lui reconnaître sa faculté à rester dans son match, avec des courses tranchantes", note La Dépêche qui lui donne la moyenne après cette première rencontre de l'automne. Des décisions qui pourraient lui permettre d'enchaîner face aux Blacks. On n'aimerait pas être dans la tête de Fabien Galthié à l'heure actuelle. Jalibert a soufflé le chaud et le froid sur la pelouse de Saint-Denis mais le sortir pourrait être vu comme une sanction. Quant à Ntamack, il doit ronger son frein. On pourrait le voir titulaire face à la Géorgie.