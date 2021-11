VIDEO. Autumn Nations Series. Jalibert contré ! La France encaisse un essai gag face à l'Argentine !

Devant son public, le XV de France a été surpris par l'Argentine lors de son premier match de l'Autumn Nations Series. Les Pumas ont mis beaucoup d'agressivité dans le premier acte. Ils ont perturbé les Bleus, les poussant souvent à la faute. Si Jaminet a passé deux coups de pieds, le premier essai a été l'oeuvre des visiteurs après un contre Matera sur Jalibert alors qu'il effectuait un renvoi. Cubelli a ensuite relevé le ballon pour marquer sous les perches.

