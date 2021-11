France Rugby. Bourgarit et Dulin de retour pour préparer le match des Blacks !

Comme chaque semaine depuis le début de la tournée, le staff du XV de France a rappelé 14 joueurs supplémentaires pour préparer le match face aux Blacks.

Après la victoire face à la Géorgie 41-15, Fabien Galthié et son staff étaient déjà tournés vers le match de cette tournée, face à la Nouvelle-Zélande. La rencontre que tous les amateurs de rugby attendent, d'autant plus que les Blacks seront revanchards, après leur défaite face à l'Irlande ce samedi (29-20).

Pour ce faire, 14 joueurs ont été rappelé pour intégrer le groupe France, et donc, préparer au mieux ce match de gala. Parmi eux, on note les troisièmes lignes Dylan Cretin et Ibrahim Diallo, mais également les Rochelais Brice Dulin, Dany Priso et Pierre Bourgarit. Le dernier nommé pourrait d'ailleurs avoir une carte à jouer, après la sortie prématurée de Julien Marchand, touché aux côtes. Ces forces vives permettront de pouvoir travailler à haute intensité, comme aime le faire Galthié depuis sa prise de fonction.

Hormis les 5 joueurs précédemment cités, le staff des Bleus a fait également appel au Parisien Azagoh, aux Montpelliérains Bécognée et Rattez, aux Lyonnais Geraci et Barassi, aux Bordelais Buros et Moefana, et enfin à Vili et Taofifenua.

