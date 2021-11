FRANCE RUGBY. Macaloupetout, Fickou le chamboule-tout : le conseil de classe des Bleus

La France a eu toutes les peines du monde à installer son jeu face à la Géorgie. Malgré tout, la victoire est nette : notre conseil de classe des Bleus.

De ce match franchement haché, âpre, difficile et où les Tricolores n'ont jamais su réellement mettre la main sur le match, difficile de ressortir de véritables satisfactions individuelles coté bleu. Par à-coups, les Bleus ont certes su placer quelques coups d'accélérateurs dévastateurs qui leur permirent d'obtenir un matelas d'avance assez confortable au score, mais ce fut toujours de manière sporadique, ou presque.

En globalité, on a ce vaste sentiment que les Français ont été surpris par l'intensité et l'agressivité proposées par les Géorgiens. Heureusement, le système Galthié est bien rodé et, grâce à de vrais sursauts de justesse, de lucidité et des 3/4 largement supérieurs intrinsèquement, les Tricolores ont passé l'épreuve haut la main. Mais avec une bonne piqûre de rappel, à une semaine d'affronter la Nouvelle-Zélande... Notre conseil de classe :

Ils ont performé :

Auteur d'un doublé, "Dams" à répondu présent. Véritable cheval de course une fois lâché sur son aile, le Clermontois a également mis une pression énorme sur l'arrière-garde géorgienne, notamment sur l'action qui aboutit à l'essai de Matthieu Jalibert. Il en est désormais à 12 essais en 27 capes et on salive d'avance de son duel face à Rieko Ioane.

Pour sa 65ème sélection, le centre du Racing a été un véritable moteur pour redonner de l'avancée aux Bleus lorsque le bateau tanguait : en ce sens, son énorme "cul" sur Abzhandadze a mis tout le monde d'accord. Si tout n'a pas été parfait pour celui qui est passé capitaine lors de la sortie d'Antoine Dupont, il fut tout de même l'une des satisfactions françaises du jour.

Quelle entrée du talonneur remplaçant des Bleus ! Alors que la sortie sur blessure de Julien Marchand juste avant la pause aurait pu être préjudiciable pour des Bleus bousculés sur les zones d'affrontement, le Toulousain a mis tout le monde d'accord. Dans l'avancée sur la majorité de ses ballons, Mauvaka a aidé les Tricolores à remettre l'église au centre du village et à capitaler sur leurs munition. Son doublé (3ème essai en 2 matchs !) est là pour en témoigner. Bien sûr, Marchand reste le numéro 1 du poste et on espère que le capitaine du Stade Toulousain sera remis pour affronter les Blacks samedi prochain ; néanmoins, si tel n'était pas le cas, Mauvaka a - encore - prouvé qu'il ne ferait pas tache s'il devait débuter avec le numéro 2 dans le dos. N'oubliez pas que Peato est un homme de finales...

Ils ont été au niveau :

Antoine Dupont

Le "meilleur joueur du monde" n'a pas pu dominer les débats et nous gratifier aujourd'hui des exploits dont il a l'habitude. Sur un terrain gras, avec un ballon glissant et derrière un pack bousculé, Toto a pourtant été très intéressant dans la stratégie, la distribution ainsi qu'en défense. Pour les plus curieux qui ont bien regardé comment les Français se sont remis dans la partie à compter de la demi-heure de jeu, vous noterez que cela fut toujours à l'initiative de Dupont de dynamiser le jeu (ou de jouer depuis ses propres 22 mètres). Son jeu au pied de déplacement à également beaucoup soulagé les Bleus et, bien aidé par ses avants, il retourne Gorgadze dans l'en-but aux alentours des 50 minutes de jeu. En clair : pas brillant cette fois, mais ô combien précieux.

La doublette Jalibert - Ntamack

Une nouvelle fois, ce ne fut pas facile pour les deux prodiges de l'ouverture d'être alignés ensemble face à une équipe aussi rugueuse et dure au mal que la Géorgie. Néanmoins, Jalibert et Ntamack ont souvent su accélérer le jeu et mettre trouver des brèches dans la défense des Lelos, quand bien même celles-ci n'aboutirent pas si souvent aujourd'hui. Sur chacune de leurs prises de balle, on a tout de même senti à quel point ces garçons étaient vifs, sûrs de leurs forces et leur aisance technique inégalée pour conduire le ballon jusqu'à l'aile en deux temps trois mouvements. Sera-t-elle reconduit face aux Blacks ? On a désormais la certitude qu'avec les deux minots côte à côte, le manque de puissance est relativement flagrant au centre du terrain. Mais dans un match plus aéré, on jurerait que leur talent supérieur ferait tant de dégâts...

Ils ont été en difficulté :

Pauvre Sekou, qui avait aujourd'hui l'occasion de se montrer d'emblée, après sa belle rentrée face à l'Argentine la semaine passée. Pourtant, le 3ème ligne du Stade Français a raté a peu près tout ce qu'il a entrepris. Ultra-maladroit ballon en main, rarement dans l'avancée sur les contacts, le natif de Sarcelles a même été repris sur une action sur laquelle il est habituellement injouable : un ballon décalé sur l'aile. Sur le coup, l'ailier géorgien Todua le prend bien aux jambes et Macalou ne finit pas l'action ; le symbole de son match, lui qui n'a jamais réussi à poser son empreinte physique comme il est généralement capable de le faire. S'il a monté le curseur d'agressivité au retour des vestiaires, ce fut une nouvelle fois avec du déchet puisqu'il découpe Niniashvili bien trop haut à la retombée d'une chandelle (43ème). Sanctionné d'une simple pénalité, le Parisien aurait très bien pu écoper d'un carton jaune sur l'action sans qu'il n'y ait rien à redire... À son crédit tout de même, Macalou a montré que même lorsqu'il est bousculé, il reste une solide option en touche. Les talonneurs tricolores ne s'y sont d'ailleurs pas trompés en allant le chercher à mainte et mainte reprise dans l'alignement. Mais ne vous y trompez pas : il ne sera pas titulaire face aux Blacks.

Romain Taofifenua

Auteur d'un grosse entrée la semaine passée, le géant tricolore a laissé ressurgir ses vieux démons sur ce match. Malgré son énorme carcasse, "grand Tao" n'a jamais réussi à gagner les collisions et bousculer les Lelos. Si lui - 2m et 133kg - ne le fait pas... Bref, dans un match si engagé, son manque d'agressivité et de déplacement furent criant. À ce niveau-là, on pourrait même parler de manque d'implication, tout simplement...