Fidji vs Portugal : Toulouse s'apprête t-il a vivre le match le plus spectaculaire de la coupe du monde ?

"On vous avait promis du jeu contre l’Australie et on a tenu parole. Il y en aura tout autant contre les Fidji , voire plus". Plus ? Doit-on donc s’attendre au plus beau match de cette coupe du monde ? Vu les velléités offensives et l’envie portugaise depuis le début de la compétition, on est en droit de le croire.