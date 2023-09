TRANSFERT. Flamboyants contre les Gallois, plusieurs Portugais vont débarquer en France après la Coupe du Monde !

Les excellents Jeronimo Portela et Raffaele Costa Storti se sont engagés avec le CA Périgueux pour cette saison de Nationale. Ils débarqueront en Dordogne à l’issue du Mondial.

Alors, n’avait-on pas raison, finalement ? Raison de dire que les Portugais allaient poser de sérieux proposer aux Gallois, raison de dire que Os Lobos allaient illuminer ce Mondial de par la qualité de leur jeu, raison de dire que de nombreux lusitaniens mériteraient de tenter l’aventure dans des clubs français. Pour l’anecdote, pendant le match de samedi après-midi et en discutant avec un internationale néerlandais du RCHCC très au point sur le rugby international du Tiers 3, on se disait, ensemble : "c’est fou que des garçons comme Jeronimo Portela ou Nuno Sousa Guedes n’aient jamais tenté l’aventure en France !"

RUGBY. Des pros, des amateurs, le Portugal avec 18 ''Français'' pour préparer la Coupe du mondeN’avaient-ils jamais reçu de proposition concrète ou raccord à leur niveau et leurs ambitions ? Ou ne se voyaient-ils pas partir dans un pays dont ils ne parlaient pas la langue ? Toujours est-il que l’on se doutait que cette coupe du monde permettrait de lever le voile sur ces talents.

COUPE DU MONDE. GRAND DUEL : Ce Portugais qui pourrait bien éclipser la fusée Louis Rees-Zammit

Bingo ! Moins de 48h après cette défaite avec les honneurs du Portugal face au Pays de Galles, on apprenait ce midi que Jeronimo Portela et Raffaele Costa Storti (auteur de 10 essais en 12 matchs de ProD2 l’an dernier), rejoindraient le CA Périgueux, en Nationale 1, à l’issue de la coupe du monde. Un ouvreur et un ailier, donc, très amis, qui ont d’ailleurs la particularité d’avoir joué ensemble chez les équipes jeunes du Portugal, mais aussi à Peñarol, seul club uruguayen de la ligue professionnelle d’Amérique du Sud, en 2020.

PRO D2. 5 essais en 3 matchs, et déjà l'un des plus grands espoirs du Portugal, voici Raffaele Costa StortiBref, deux garçons qui puent le rugby, et qui devraient apporter beaucoup, offensivement, au jeu périgourdin. Pour information, le solide promu, fort d’un recrutement 4 étoiles, pointe à la 3ème place du championnat, à l’issue du premier bloc. A croire que la réussite de Rodrigo Marta, débarqué en France en 2022 avec un titre de meilleur joueur de Nationale à la clé, commence a donner des idées aux recruteurs hexagonaux…