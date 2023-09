Coupe du monde. RUGBY. Un Géorgie-Portugal tonitruant fait rugir Toulouse de plaisir

À Toulouse, un choc européen a lieu dans la poule C. Ce 23 septembre, le Portugal et la Géorgie voulaient définir qui est le meilleur ''Petit Poucet'' européen.

Ce samedi 23 septembre, les Portugais voulaient aller chercher un exploit en Coupe du monde. La Géorgie était prévenue après leur très bon match face au Pays de Galles. Ainsi, le Stadium devait être le théâtre des hommes de Patrice Lagisquet. Le tout, devant un public acquis à la cause rouge et verte.

À Toulouse, la diaspora portugaise avait posé ses valises. Forts de bons résultats dans le Rugby Europe Championship (aka 6 Nations B), les Portugais retrouvaient leur rival géorgien. Dans le deuxième niveau du Vieux Continent, cette confrontation avait des airs de Classique depuis quelques années. Leurs matchs sont souvent animés et disputés, malgré une domination géorgienne historique. Aujourd'hui, cette dynamique s'est renversée en deuxième période, mais cela n'aura pas suffi pour gagner. Pour la première fois de son histoire, le Portugal ne perd pas un match de Coupe du monde de rugby. Score final : 18 - 18.

Une Géorgie rapide et incisive

Dès les premières minutes, l’attaque géorgienne se montre incisive. Il aura suffi de quelques dizaines de secondes pour les voir balayer le terrain de long en large pour conclure leur première action avec un Akaki Tabutsadze décisif. La Géorgie connaît son ennemi du jour et ne compte pas le prendre à la légère. Le pays du Caucase veut rapidement marquer les esprits adverses en impulsant beaucoup de rythme.

Conscientes de l’enjeu, les deux équipes se cherchent (et se trouvent) rapidement dans le combat. Samuel Marques est ciblé par les joueurs en rouge et un bon grattage portugais électrifie le Stadium. De son côté, le Portugal veut faire reculer des Orientaux téméraires et impulse une bataille dans le jeu au pied, sans grande réussite.

Bloqués dans leurs 22 mètres, ils n'arrivent pas à obtenir d'occasions durant le premier quart de la rencontre. À l'inverse, les coéquipiers de Gela Aprasidze sont proches de doubler la mise. Le néo-Bayonnais était tout proche de l'essai (18e), mais il emmène le ballon dans l'en-but avec une claquette de la main. Un en-avant est sifflé par Paul Williams, arbitre du match.

Dans les travées du Stadium, il n’y a pas que les Lusitaniens qui se font entendre. En effet, des “Lelos ! Lelos !” s’entendent aussi sur les différentes mêlées. Ces encouragements entremêlés ont le mérite de pousser les joueurs à se surpasser, à l’image de la percée et de la reprise de volée d’un offload par Davit Niniashvili (25’). L’ouvreur Tedo Abzhandadze profite de l’indiscipline de ses adversaires pour inscrire 13 points d'écart.

Sur un magnifique coup de pied dans la boîte, l’ancien Toulousain Samuel Marques sert son ouvreur derrière la défense géorgienne. Nous y sommes, les Portugais voient leur première véritable occasion offensive se présenter à eux. Pour l’occasion, ils ne loupent pas la mire et Raffaele Storti file à l’essai après un tchic-tchac foudroyant (34e). À l’origine de l’action, le demi de mêlée ibérique rate la transformation.

Quelques secondes après le retour au jeu, le Portugal déchante avec un plaquage à l’épaule de son pilier Francisco Fernandes. Cette action lui vaut un détour au bunker. Après quelques bonnes séquences géorgiennes infructueuses, les deux équipes rentrent au vestiaire. Score à la mi-temps : 13-5.



Magique et virevoltant, le Portugal brille

Le retour sur la pelouse voit les Portugais être plus incisifs. Définitivement rentrés dans leur match, Mike Tadjer sont tout près d’inscrire un nouvel essai. Cependant, ils se contenteront d’une pénalité (47’). À ce moment-là, ils n’ont que 5 points de retard et leur ligne arrière s’enflamme.

Un contre-ruck efficace permet à l’arrière Nuno Sousa Guedes de partir au large (51’). Arrêtés à quelques mètres de la ligne, ils y reviennent à l’action suivante. Comme lors de la précédente incursion, les passes entre les joueurs ne sont pas assez assurées et des mauvais choix sont faits. Le buteur portugais profite de l’indiscipline géorgienne pour inscrire une nouvelle pénalité (53e). À ce moment-là, les deux équipes se tiennent dans un dé à coudre.

Amoureux des 15 acteurs portugais, le Stadium vibre à chaque tentative portugaise. En tribunes, leurs supporters explosent de joie lorsque l'ailier Raffaele Storti perce la ligne de défense adverse et assoit le second rideau géorgien avec ses appuis (58e). Le Portugal mène 13 à 18 et le vent a tourné en leur faveur sur l'Ile du Ramier. En tribunes presse, quelques journalistes venus du Portugal sont partagés entre exultation et mesure. À l'heure de jeu, la sélection atlantique a son destin entre les mains.

Après cet essai salvateur, les Portugais dominent les débats. Les courses tranchantes s’additionnent et les Géorgiens subissent sans réussir à répondre efficacement. En parallèle, les chants se multiplient en tribune. L’espoir d’un exploit devient de plus en plus concret. À 10 minutes de la fin du match, Samuel Marques et ses hommes mettent la main sur tous les ballons. Remplacés à quelques minutes d’intervalle, lui et le Catalan Mike Tadjer ont le droit à une belle ovation pour leur sortie du terrain.

Sur les 10 dernières minutes, le Portugal enchaîne les longues phases défensives. La Géorgie ne veut pas perdre la face et le match par la même occasion. Ainsi, les joueurs du Caucase trouvent une touche à 5 mètres de la Terre promise après une pénalité. Le Stadium retient sa respiration alors que l'arbitre demande la vidéo pour valider un essai géorgien. Le toucher à terre est confirmé par Paul Williams.

Alors que les Européens de l'Est pensent tenir une victoire à l'arrachée, la transformation ne passe pas entre les perches. Le score est de parité et une ultime faute géorgienne offre la plus belle munition de leur histoire aux Portugais. Malheureusement, la gonfle fuit le cadre et les deux équipes terminent les débats sur le score de 18 à 18. Les supporters se lèvent et applaudissent la performance folle des deux formations. Ce samedi 23 septembre, Toulouse a connu une belle après-midi de rugby.