VIDÉO. Outsider attendu, comment la Géorgie s’est-elle sabotée face à l’Australie ?

Dans un match décousu, l’Australie a récupéré les miettes d’une Géorgie qui a fait les mauvais et choix et s'est laissé surprendre à de multiples reprises.

L’exploit était attendu par certains. Cependant, le Stade de France n’a pas été le théâtre d’une performance mémorable des Géorgiens ce samedi 9 septembre. À l’occasion du premier match de la Poule C, les Lelos affrontaient l’Australie. Après 80 minutes de débat, ce sont les Océaniens qui s’en sortent avec une victoire bonifiée. Score final : 35 à 15.

La Géorgie, outsider déchu

Dès les premières minutes, l’entrée en matière a été complètement manquée. En moins de 10 minutes, la Géorgie encaisse deux essais australiens. Faciles, les hommes d’Eddie Jones ont profité d’un manque d’organisation et de réussite défensive pour aller en Terre promise. À la 20ᵉ minutes, les Géorgiens accusaient déjà 15 points de retard (18-3).

À ce moment-là, les Géorgiens se remettent la tête à l’endroit et les débats s’équilibrent. Seule une pénalité de Donaldson vient s’ajouter au tableau des scores et les Géorgiens répondent au duel qui leur est imposé. Juste avant la mi-temps, Mirian Modebadze rentre sur le côté d’un ruck pour gêner la sortie de balle de Nic White et écope d’un carton jaune. Néanmoins, l’infériorité numérique va sourire aux Européens qui marquent un essai au retour des vestiaires. À ce moment-là, les Géorgiens sont à 13 points de leurs adversaires. Ils savent pertinemment qu’un nouvel essai relancerait complètement le match. Cependant, la peur ne changera pas de camp et le pire des scénarios va apparaître aux yeux des Géorgiens.

La folle percée de Niniashvili n'aura pas eu l'effet escompté...

À la 55ᵉ minute, Davit Niniashvili perce la défense australienne dans son camp. Après 50 mètres de course, il se retrouve face à un adversaire. À sa gauche, trois de ses coéquipiers sont au soutien. Cependant, le joueur du LOU va s’empaler sur le défenseur australien et tente un offload improbable qui offre une occasion de contre en or aux Australiens. Ainsi, 60 mètres plus loin, les Gold and Green marquent leur troisième essai et achèvent les Géorgiens mentalement. Apathiques, les Lelos ne tentent plus rien après ce coup de massue. Un nouvel essai de chaque côté viendra ponctuer la fin de match. Score final : 35 à 15

Globalement, les Géorgiens ont été trop souvent passifs. Peu entreprenants offensivement, leurs charges étaient contenues par la défense australienne. D’un autre côté, le danger des arrières caucasien était palpable et l’Australie peinait à suivre les flèches blanches quand elles accéléraient. Surtout, la sélection d’Europe de l’Est a souffert de son manque d’habitude au haut niveau. Surprise dès l’entame, elle a également souffert du manque d’expérience des jeunes joueurs talentueux, mais trop naïfs.

La Coupe du monde 2023, une échéance importante

Pour ce mondial, les espoirs géorgiens sont grands, mais cette large défaite face à l’Australie refroidit l’ambiance. D’autant plus, les Géorgiens aimeraient s’assurer une troisième place a minima, afin de s’assurer une place pour la prochaine Coupe du monde en 2027.

D’autant plus, le pays du Caucase doit préparer ses plans pour l’avenir. Dès 2026, ils ne pourront plus affronter les nations de Tiers 1 suite à l’instauration de la Ligue mondiale. Si un système de montée/descente est envisagé, la qualification d’office de la sélection géorgienne pour l’édition australienne leur offrirait plus de certitudes.

Depuis plusieurs années, la Géorgie montre une belle dynamique. En 2022, la Géorgie l’avait emporté face à l’Italie et le Pays de Galles. Elle n’avait pas été en reste face à l’Argentine et aux Samoa contre qui elle avait perdu de peu la même année. Face à ses beaux moments de sport, espérons que la flamme du Caucase ne s’éteigne pas de sitôt.