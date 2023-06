RUGBY. Le projet de Ligue Mondiale plus que jamais d'actualité : une réunion cruciale programmée !

La semaine prochaine, Londres sera le théâtre d'une réunion cruciale qui pourrait marquer un «moment décisif» pour le rugby avec la création d'une nouvelle compétition mondiale.

Supporters agacés par l'idée d'une Ligue Mondiale, mais de quoi discute vraiment World Rugby ?World Rugby espère obtenir un accord pour prolonger la fenêtre internationale de novembre. L'idée d'un nouveau tournoi débutant en 2026, avec une «grande finale» à l'automne opposant l'hémisphère nord à l'hémisphère sud tous les deux ans, est dans les cartons depuis plusieurs années. Il y a quelques mois, le projet a pris de l'ampleur. Une phase de consultation finale, incluant des enquêtes auprès des joueurs et des ligues, a même été réalisée, comme l'indique le site anglais du Telegraph. Toutes les principales parties prenantes des deux hémisphères sont attendues la semaine prochaine dans la capitale anglaise pour une réunion au sommet.



Il sera question de la validation de cette nouvelle compétition mais surtout de trouver un accord sur les modifications du règlement 9 de World Rugby. Lequel garantit la libération des joueurs pour les matches internationaux. Qui dit quatre semaines de matchs internationaux en novembre, dit absence supplémentaire des joueurs. Cependant, cette modification est nécessaire pour accueillir la «grande finale», ainsi qu'un éventuel match de promotion et de relégation à partir de 2030. Ce dernier permettrait de mettre en place une compétition de deuxième niveau pour des nations telles que la Géorgie, les Samoa et les Tonga, et qui devrait être lancée l'année prochaine.

Pour garantir l'adhésion des clubs, notamment en France (les clubs anglais ont déjà un accord avec la Rugby Football Union pour disputer quatre tests chaque automne), il est probable que les modifications du règlement incluront également une compensation financière pour reconnaître leur situation financière. Les parties prenantes sont convaincues qu'une telle compétition mondiale entraînerait une augmentation significative des valeurs de diffusion et commerciales pour les deux hémisphères. Toutefois, il reste un dernier détail à régler : le partage des revenus et les complexités liées à ce quatrième week-end automnal. Néanmoins, tout cela aura un énorme impact sur le calendrier mondial.



Le Rugby Championship pourrait ainsi ne plus se dérouler durant l'été mais se caler sur les dates du 6 Nations en février et mars. En effet, la nouvelle structure de ligue proposée comprendrait deux groupes de six équipes de chaque hémisphère, incluant les équipes des Six Nations, du Rugby Championship, ainsi que le Japon et les Fidji. Dans la fenêtre de juillet, les équipes de l'hémisphère nord affronteraient trois adversaires du sud à l'extérieur. Ce qui mettra fin aux tournées estivales traditionnelles de deux ou trois tests contre un pays hôte. On aura ensuite droit aux matchs retours à domicile dans la fenêtre de novembre. Le tournoi se tiendrait tous les deux ans à partir de 2026, avec des rencontres alternées, de sorte que chaque équipe se rencontre sur un cycle de deux tournois.

D'aucuns s'inquiètent de voir la durée du 6 Nations réduite de sept à six semaines. Mais rien n'indique pour l'heure que ce sera le cas. En attendant cette réunion cruciale, les amateurs de rugby du monde entier attendent avec impatience de voir si le projet de Ligue Mondiale prendra forme et révolutionnera le paysage du rugby international. Néanmoins, on est aussi en droit de se demander si cette nouvelle formule ne va pas fatiguer les internationaux encore plus. Cependant, à y regarder de plus près, ce format n'occasionnera pas forcément plus de matchs.



En 2021, les Bleus ont joué 11 matchs, puis 10 en 2022. Avec cinq matchs du Tournoi, trois tests durant l'été puis trois autres en novembre, on serait aussi à 11 tests voire 12 avec la finale. En cette année de Coupe du monde, les Bleus seront particulièrement sur le pont. Avant même le Mondial, les hommes de Galthié seront déjà à neuf matchs avec notamment quatre matchs de préparation en août. En cas de parcours parfait, et de titre, ils auront joué 16 rencontres !