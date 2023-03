Supporters agacés par l'idée d'une Ligue Mondiale, mais de quoi discute vraiment World Rugby ?

Ce mardi, The Telegraph nous annonçait la création d'une ligue mondiale en lieu et place des tournées d'été et d'automne. Une compétition qui finalement, n'aura peut-être pas lieu.

RUGBY. Une ligue mondiale bientôt introduite, quid du Tournoi des 6 Nations ?Ce mardi, une nouvelle nous venant d'Outre-Manche secouait le monde du rugby. En effet, The Telegraph nous informait que les organisateurs du Tournoi des 6 Nations, ainsi que ceux du Rugby Championship, réfléchissaient à une éventuelle ligue mondiale regroupant les 6 meilleures nations de chaque hémisphère (France, Angleterre, Irlande, Pays de Galles, Écosse, Italie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie, Argentine, Japon et Fidji). Une manière de redonner de l'attractivité aux tests, mais aussi de protéger le Tournoi des 6 Nations de l'arrivée de l'Afrique du Sud (ainsi que d'un éventuel système de relégation). Et si cette nouvelle compétition n'a pas manqué de faire réagir les fans du monde entier, celle-ci pourrait finalement ne jamais avoir lieu. En effet, le vice-président de la FFR, Serge Simon, s'est exprimé à ce sujet auprès de Rugbyrama : ''Je participe aux travaux de World Rugby et du Comité des Six nations et je peux vous dire qu’il n’y a jamais été question de ligue mondiale''.

Ancien pilier du 15 de France, Serge Simon persiste et signe : personne, dans les grandes instances du rugby, n'a évoqué l'idée d'une ligue mondiale. Extrait : ''Nous avons juste des discussions entre la SANZAR et les Six Nations au sujet d’une saison globale. La confusion vient peut-être de là. Il s’agit pour nous d’imaginer un calendrier global, une idée qui existe depuis des années d’ailleurs. Nous voulons harmoniser la saison entre les différentes compétitions de sélections et de clubs avec d’un côté, le Tournoi et, de l’autre, le Rugby Championship. Et les clubs professionnels y sont associés (...) Dans les discussions officielles, je le répète, il n’a jamais été question de ligue mondiale''. De quoi apaiser donc les fans de l'ovalie, qui, pour beaucoup, s'inquiétaient d'une éventuelle ''mini Coupe du Monde'' tous les deux ans. En revanche, nul doute que le format actuel des tournées d'été et d'automne risque d'être quelque peu modifié. Reste à voir désormais si les instances de notre sport arrivent à mieux organiser ces rencontres internationales, qui sont déjà bien trop nombreuses pour certains supporters...

