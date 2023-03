RUGBY. Des joueurs du 15 de France ciblés par des propos racistes

Peu après le Crunch, certains joueurs du 15 de France ont été victimes de racisme suite à une photo publiée par Romain Taofifenua. Un comportement inacceptable, que n'a pas manqué de dénoncer ce dernier.

France 2023. EXCLU. Romain Taofifenua : ''Lors du Mondial, l'Allianz Riviera va donner lieu à un bel évènement''S'il y a bien quelque chose que nous retiendrons, nous, supporters français, de ce Tournoi 2023, c'est bien la victoire légendaire du 15 de France face à l'Angleterre (10-53). Un Crunch mémorable, qui a vu les hommes de Fabien Galthié martyriser ceux de Steve Borthwick durant 80 minutes. Une joie que les joueurs ont décidé de partager sur les réseaux sociaux, comme cela est de coutume désormais. Et notamment le deuxième ligne Romain Taofifenua, qui a partagé une photo en compagnie de Sekou Macalou, Sipili Falatea, Peato Mauvaka et Reda Wardi. Malheureusement, un internaute anglo-saxon a totalement dérapé, en postant un commentaire raciste en-dessous de celle-ci : ''Aucun ne ressemble à un Français. C'est pareil dans le football''. Une remarque inadmissible, qui n'est pas passée inaperçu. En effet, le principal intéressé, Romain Taofifenua, a décidé de réagir, en postant dans sa story Instagram un message sans équivoque : ''En cette journée internationale contre la discrimination raciale, ce commentaire m’offre l’occasion de rappeler que la lutte contre le racisme est le combat de tous et qu’il ne faut jamais lâcher''.

Avec ce 10 à 53, les Bleus ont-ils infligé la plus grosse raclée de son histoire à l’Angleterre ?Partagé par son coéquipier Sekou Macalou, ce message nous rappelle malheureusement que le racisme est toujours présent dans le sport, et notamment dans le rugby. Pour rappel, d'autres joueurs ont récemment dû faire face à des actes ou des réflexions racistes. L'on pense au pilier italien Cherif Traoré (qui avait reçu comme cadeau de Noël une banane pourrie par l'un de ses coéquipiers), ou encore à Demba Bamba, qui avait également été victime de ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux. Des comportements odieux, qui n'ont pas leur place, que ce soit sur ou en dehors du terrain...

