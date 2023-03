Avec ce 10 à 53, les Bleus ont-ils infligé la plus grosse raclée de son histoire à l’Angleterre ?

Samedi, la France a terrassé l'Angleterre comme on ne l'avait jamais vue se faire bouger à Twickenham. Mais est-ce la plus grosse défaite anglaise ?

Après le match, nombreuses ont été les anciennes gloires du rugby anglais à arguer que cette défaite de 43 points face aux Bleus était la plus humiliante subie par le XV de la Rose. En effet, de mémoire d’observateur, jamais on avait vu l’Angleterre balayée comme cela dans son antre de Twickenham. Avec un tel sentiment d'impuissance. Alors, on a décidé de remonter dans les archives pour savoir si cette déculottée était la plus lourde jamais subie par les Anglais.

En tête, nous avions déjà les fameux 76 à 0 de 1998 lors de la tournée cauchemar en Australie, ou le 58 à 10 encaissé en Afrique du Sud durant la tournée d'été 2007. Là, des souvenirs nous sont vite revenus en repensant au mythique match de cette même année à Croke Park, où des Irlandais galvanisés avaient terrassé les Anglais 43 à 13. Pour autant, on a eu beau chercher les principales déroutes britanniques à Twickenham, jamais l'on ne trouva trace d'une pareille branlée subie par nos meilleurs ennemis. Il y eut bien quelques claques retentissantes reçues comme ce 6 à 42 à Londres en 2008 face aux Springboks, ou ce 6 à 32 dans la foulée face aux All Blacks, mais ce n'était jamais pendant le Tournoi, avec l'importance que ses matchs revêtent.

Ici, les 7 essais et les 53 pions plantés dans le temple du rugby par Penaud et consorts ont donc quelque chose de complètement irrationnel. Avec une dimension symbolique si forte, à 6 mois d’un Mondial, qui fait que l’on peut dire que jamais l’Angleterre n’était si lourdement tombée, chez elle. Définitivement, les Français ont frappé fort, très fort, dans un stade où ils ne s'étaient plus imposés depuis 2005 dans le Tournoi. Mais celle-là valait bien 18 ans d'attente...