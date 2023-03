6 Nations. 15 de France. Plus qu'une simple performance, ''de l'ordre de l'exceptionnel'', Sella est CONQUIS !

L'ancien centre de l'équipe de France Philippe Sella a vibré devant la performance des Bleus samedi à Twickenham face à l'Angleterre dans le 6 Nations.

"Ce n'est pas une simple performance : c'est de l'ordre de l'exceptionnel", souligne Philippe Sella pour le Midi Olympique. L'ancien centre tricolore en a joué des matchs contre le XV de la Rose dans leur antre. Il sait que le Crunch n'est pas un match comme les autres. L'Angleterre n'était pas souveraine avant cette rencontre. Mais face aux Bleus, on pouvait penser qu'il y aurait ce surplus de motivation. Que nenni. Les hommes de Fabien Galthié ont pris ce match en main dès l'entame pour le plus jamais le laisser filer. "J'ai regardé ce Crunch avec le sourire, avec le bonheur." Assis dans le stade, Sella a vibré, mais aussi profité d'une performance rare. "C'était une magnifique ambiance, car il faut quand même dire que les Anglais ont supporté leur équipe. Jusqu'à l'heure de jeu... " On savait l'équipe de France capable de battre n'importe quelle équipe. Elle l'a prouvé ces dernières années. Mais pour reprendre les mots de son sélectionneur, ses performances avaient été "moyennasses" jusqu'à présent. Ce match, c'était l'occasion de frapper un grand coup à six mois de la Coupe du monde. Par le passé, les Français avaient déjà fait de grosses entames. Notamment face à l'Angleterre à Saint-Denis. Puis, ils avaient vu revenir l'adversaire. Les Anglais ont certes réagi, mais les Tricolores ont tout de suite su mettre fin à leurs espoirs. Provoquant le départ des supporters locaux. "J'avais des craintes avant le match de voir les Anglais se transcender. Je pensais qu'il y aurait une réaction anglaise. J'imaginais également qu'ils allaient mettre une grosse pression, se montrer à la limite de la règle pour nous faire déjouer. Rien du tout." Sella estime que l'équipe de France s'est rapprochée du match parfait avec des joueurs sur la même longueur d'ondes, de la variation, de l'implication et de la discipline. "C'était fluide, engagé, technique. C'était beau." Une rencontre qui rentre dans les annales aux côtés d'autres matchs mythiques comme le 51 à 0 infligé aux Gallois en 1998 à Wembley.