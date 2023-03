6 Nations. 15 de France. ''Le maillot, on ne me le donne pas, il n’est pas cadeau'', lance Romain Ntamack

L'ouvreur de l'équipe de France de rugby Romain Ntamack revient sur la victoire contre l'Angleterre ainsi que sur ses performances dans le 6 nations.

Le 15 de France a dominé l'Angleterre de la tête et des épaules dans le 6 Nations samedi. Derrière des avants conquérants, la charnière composée d'Antoine Dupont et Romain Ntamack a joué dans un fauteuil. On a également pu voir leur complicité lorsque le demi de mêlée a joué un petit par-dessus la défense pour le doublé de Flament dans le second acte. Une action qui découle non seulement du travail à la vidéo avant la rencontre mais aussi de la parfaite entente entre les joueurs. "On communique beaucoup, donc je savais qu'il allait taper ce coup de pied à cet endroit-là. Je me suis projeté. Et comme j'ai aperçu Thibaud dans mon angle mort, j'ai essayé de toucher le ballon pour lui mettre dans les bras", a commenté l'ouvreur toulousain via Sud-Ouest. Après une tournée de novembre où il a été critiqué, le numéro 10 des Bleus estime faire un bon 6 Nations. Si d'aucuns aimeraient le voir tenter plus de choses, un peu à la manière d'un Jalibert lorsqu'il entrait sur le terrain fin de rencontre, Ntamack sait qu'il fait ce qu'il faut pour que l'équipe gagne. "Je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher, commente-t-il. J'estime avoir fait un très bon début de compétition dans ce que j'avais à faire. Et avoir redressé la barre par rapport à la tournée de novembre. Mon Tournoi est plutôt réussi." 6 Nations. Avec ce match sensationnel, la France a-t-elle blessé gravement le rugby anglais ?L'ouvreur est souvent aux centres des débats lorsque l'équipe tourne moins bien ou que certaines choses ne fonctionnent pas. Ce n'est pas nouveau en équipe de France. Romain Ntamack a pu le voir par le passé avec ses prédécesseurs. Et il l'expérimente désormais sous la tunique tricolore. Un maillot qu'il estime mériter à force de travail. "On a un cadre de jeu que je pense respecter comme il faut depuis quatre ans. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas là aujourd'hui. Ce que je fais est plutôt bien : le maillot, on ne me le donne pas, il n'est pas cadeau. Je me bats tous les week-ends." Bien évidemment, s'il sent qu'il y a une opportunité, il l'a saisi. Il possède suffisamment de talent et de vécu malgré son jeune âge pour prendre ses responsabilités. Néanmoins, il considère également que le groupe possède des éléments "capables de faire des choses extraordinaires" sur le pré. En définitive, son travail consiste simplement à les mettre dans les bonnes conditions pour briller et faire gagner l'équipe. Et si c'était ça finalement le rôle principal d'un ouvreur ?