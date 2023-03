RUGBY. ''Un Scandale'', ''honteux''... La ligue mondiale ne plaît pas aux supporters français

Ce mardi, The Telegraph nous informait qu'une ligue mondiale pourrait voir le jour d'ici peu. Une nouvelle compétition qui ne plaît pas vraiment aux supporters français...

RUGBY. Une ligue mondiale bientôt introduite, quid du Tournoi des 6 Nations ?Ce mardi, une information a littéralement secoué le monde du rugby. En effet, les organisateurs du 6 Nations et ceux du Rugby Championship sont en train d'étudier, selon The Telegraph, l'instauration d'une ligue mondiale entre les meilleures nations du globe. Celle-ci devrait, à priori, débuter en 2026, et aurait lieu tous les deux ans, en été et en automne. De quoi révolter les amoureux de notre sport, et notamment les supporters français, qui n'ont pas hésité à montrer leur désapprobation sur les réseaux sociaux. Pour la majorité, il est clair que cette nouvelle compétition n'est pas une bonne idée, au contraire. Certains voient en cette ligue mondiale d'énièmes dates qui n'arrangeront en rien la santé des joueurs, là ou d'autres ont peur que cette compétition dénature totalement la Coupe du Monde et le Tournoi des 6 Nations...

C’est dans la lignée des sudafs en coupe d’Europe, ridicule et à contretemps des mesures environnementales. On perdrait l’un des plus beau tournois de sport, peut être le plus beau européen pour du business … on a déjà perdu la saveur de la hcup, j’ai mal à mon rugby — Badstüber David (@DBadstuber) March 21, 2023

c'est vrai qu'ils ne jouent pas assez les gars! — Mathieu Beaudou (@MathieuBeaudou) March 21, 2023

C’est un scandale — PL_PRDS (@PL_PRDS) March 21, 2023

Quoi qu’ils en disent, la valeur de la CDM baisserait déjà avec ce format — Corentin (@gdi_arts) March 21, 2023

Encore une belle idée de merde britannique...



Si ils veulent faire une confrontation entre Nord et Sud, qu'il fasse une coupe extra-continentale entre le champion du 6 nations et du Rugby Championship mais pas de tournois...



À chier... — Withard 🟥⬛🇨🇵 (@BoisDur8) March 21, 2023

Une coupe du monde sans les "petits" tous les deux ans... d'autres brillantes idées totalement débiles qui rapporteraient de l'argent au détriment du bon sens messieurs ? 🤡 @WorldRugby_FR — Quentin NX (@NX_leBulldozer) March 21, 2023

Donc en plus de cramer les joueurs, on crame encore plus la planète avec des allers-retours à l'autre bout du globe...



🤡 — Seth Moriarty (@GryfRougelame) March 21, 2023

RUGBY. Les 5 premiers mondiaux répartis dans seulement deux poules, une hérésie bientôt terminée ?Si rien n'est encore officiel à l'heure où nous écrivons ces lignes, nul doute que si ligue mondiale il y a, beaucoup de fans resteront contre cette idée. D'autant que si nous nous intéressons au cas du XV de France, la première partie de cette compétition (qui aura lieu en été) se fera certainement sans les joueurs cadres, comme c'est déjà le cas lors des tournées estivales. Quant aux nations du Sud, l'on sait pertinemment que les rencontres d'automne sont pour elles synonymes de fin de saison. Cette ligue pourrait donc perdre de sa compétitivité, chose que cherchent tant les instances du rugby. À moins que les meilleurs joueurs de chaque équipe soient bien présents lors de chaque rencontre de cette compétition, ce qui, effectivement, mettrait en grand danger la santé de ces derniers...

RUGBY. Scott Robertson peut-il refaire des All Blacks les All Blacks ?