RUGBY. Une ligue mondiale bientôt introduite, quid du Tournoi des 6 Nations ?

Selon les informations du Telegraph, une ligue mondiale entre les nations du nord et du sud serait sérieusement à l'étude. Cette nouvelle compétition pourrait même apparaître dès 2026.

RUGBY. Les 5 premiers mondiaux répartis dans seulement deux poules, une hérésie bientôt terminée ?Après la fameuse Coupe du Monde des clubs, une nouvelle compétition majeure serait actuellement à l'étude ces dernières semaines. En effet, les organisateurs du Tournoi des 6 Nations et du Rugby Championship voudraient mettre en place une ligue mondiale, regroupant les meilleures nations des deux hémisphères. C'est en tout cas ce que nous annonce The Telegraph cette semaine. Selon ce média, cette nouvelle compétition pourrait voir le jour dès 2026, et se jouera en été et en automne. 12 nations seront concernées par cette ligue mondiale : les 6 équipes du Tournoi, ainsi que 6 équipes de l'hémisphère Sud, dont le Japon et les Fidji. Pour faire simple, voici comment devrait se dérouler cette compétition : deux poules de 6 seront établies au préalable. Les écuries du Nord se déplaceront en été afin d'affronter trois adversaires différents, avant de recevoir ces mêmes adversaires en automne. Suite à cela, un classement sera fait, et le meilleur de chaque poule s'affrontera dans un lieu neutre pour ''une grande finale''. Pour les autres nations, des matchs de barrage seront organisés. À noter que cette compétition aura lieu tous les deux ans (lors des années paires), et qu'à partir de 2030, un système de relégation pourrait être mis en place, avec une autre compétition composée de la Géorgie, des Samoa ou encore des Tonga.

Forcément, lorsque l'on parle de ligue mondiale, une question nous brûle la gorge : que va devenir le Tournoi des 6 Nations ? Pas de panique, celui-ci devrait bel et bien être préservé, malgré l'arrivée de cette compétition. D'ailleurs, toujours selon The Telegraph, cette ligue mondiale serait également créée pour mettre fin à une éventuelle intégration de l'Afrique du Sud dans le Tournoi ! Bonne nouvelle donc, le Tournoi devrait garder sa forme actuelle. Autres traditions du rugby mondial, les tournées (que ce soit celles des Lions britanniques, ou même les fameuses tournées d'automne) devraient également être protégées. En effet, ces dernières auront lieu lors des années impaires, autrement dit, lorsque la ligue mondiale n'a pas lieu. Reste à voir désormais si ce projet arrive à voir le jour...

