6 NATIONS. 3 Français nominés à l'élection du meilleur joueur du Tournoi 2023 !

Le Tournoi ayant rendu son verdict, place à l'élection du meilleur joueur de la compétition. Trois Français sont nominés.

Le plus étonnant sera finalement que le Toulousain Thibaud Flament ne fasse pas partie de la liste des nominés, tant son Tournoi fut grandiose. Étincelant notamment face à l'Irlande ou l'Angleterre, le 2ème ligne tricolore a gagné sa place en numéro 4 chez les Bleus, qu'on se le dise. Adroit, coureur, intelligent, mobile et excellent en défense, l'ancien des Wasps aurait mérité de faire partie des prétendants au titre de meilleur joueur du Tournoi. Dont font partie son coéquipier et capitaine Antoine Dupont, le meilleur réalisateur de la compétition Thomas Ramos (86 points) et le meilleur marqueur (5 essais) Damian Penaud.

15 de France. Les attaques en première main, l’une des (grandes) forces des Bleus

Ils auront néanmoins fort à faire face aux Irlandais Caelan Doris, Hugo Keenan, et Mack Hansen, dont la légende raconte qu'il a été nominé grâce à sa moustache exceptionnelle. Qui sera élu et succèdera à Antoine Dupont ? En tant que vainqueur du Tournoi, l'exceptionnel numéro 8 irlandais Caelan Doris à notre faveur des pronostics. Mais les Tricolores ont des arguments à faire valoir...

VIDÉO. RUGBY. Quelle passe de Dupont pour l'arrivée magistrale de Penaud en Terre promise !