15 de France. Les attaques en première main, l’une des (grandes) forces des Bleus

Durant ce Tournoi 2023, le 15 de France nous a prouvé, une fois de plus, à quel point il était efficace en première main. Une arme redoutable pour le rugby international.

15 DE FRANCE. Flament, Ramos… Quels Bleus ont (quasiment) assuré leur place pour la Coupe du Monde ?Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Tournoi 2023 a fini en beauté pour le 15 de France. En difficulté face aux Italiens, puis contre l'Irlande, les hommes de Galthié ont su redresser la barre face à l'Écosse, avant d'étriller l'Angleterre (10-53) et le Pays de Galles (41-28). Trois victoires bonifiées, symbolisées par un jeu de 3/4 retrouvé. En témoignent les deux essais en première main, inscrits par Damian Penaud face aux Anglais, et Gaël Fickou lors du dernier match face aux Gallois. D'ailleurs, la France a été l'équipe la plus performante du Tournoi dans ce domaine (sans compter les mauls portés). Un petit exploit, surtout lorsque l'on connaît les qualités des Irlandais en première main. Des combinaisons qui, si elles ont été réalisées à la perfection, ne sont néanmoins pas nouvelles. En effet, les Bleus nous avaient déjà montré de quoi ils étaient capables lors du Tournoi 2022, que ce soit face à l'Italie ou contre l'Écosse...

RUGBY. Cette stat’ décisive place la France AU-DESSUS de toutes les autres équipes du 6 Nations Une arme made in Galthié

Comme dit précédemment, ce n'est pas la première fois que le 15 de France arrive à marquer sur un lancement direct, suite à une touche ou une mêlée. L'on pourrait même parler aujourd'hui de marque de fabrique, tant Dupont et les siens sont devenus dangereux sur ce domaine. Pour preuve, depuis que Fabien Galthié a pris les rênes de l'équipe lors du Tournoi 2020, ses protégés ont tout simplement inscrit 26 essais en première main (5 en 2020, 13 en 2021, 6 en 2022, et 2 en 2023) ! Une statistique totalement dingue, qui fait d'ailleurs du 15 de France la meilleure équipe du monde dans ce domaine, devant même les ogres de l'hémisphère sud. Une arme supplémentaire instaurée par Fabien Galthié, et qui pourrait faire des ravages, notamment lors de la Coupe du Monde, qui aura lieu dans moins de 6 mois désormais. En espérant qu'à ce moment-là, Ntamack, Danty, Penaud, Ramos and co soient toujours aussi inspirés, pour ce qui sera l'objectif ultime des Tricolores.

Personne n’en parle (encore) mais Damian Penaud a déjà dépassé Aurélien Rougerie avec le XV de France