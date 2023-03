VIDÉO. RUGBY. Quelle passe de Dupont pour l'arrivée magistrale de Penaud en Terre promise !

Antoine Dupont a livré une merveilleuse passe à droite de 20 mètres pour offrir un essai à Damian Penaud et le tout, après une très belle percée de Romain Ntamack.

Ce samedi 18 mars, la France défie le Pays de Galle au Stade de France. Deuxième au classement derrière l’Irlande, la France défie un pays de Galles en déroute ces derniers mois. S’ils gagnent et que l’Irlande perd dans la soirée, les Bleus pourront soulever leur deuxième trophée du Tournoi des 6 Nations consécutif. Face aux hommes de Warren Gatland, ils se font néanmoins dominer dans les premiers instants. George North inscrit le premier essai du match en moins de 10 minutes. Secoués d’entrée, les locaux réagissent instantanément avec une percée de Romain Ntamack. Avec le soutien de Dupont cette action se poursuit sur 50 mètres et une passe au large pour Damian Penaud donne naissance à un essai flamboyant.

La France veut gagner son dernier match ! Après la démonstration de Twickenham, les Bleus n’ont plus grand-chose à prouver, mais peuvent toujours confirmer. Sûrs d’être au moins deuxième de ce Tournoi des 6 Nations 2023, les hommes d’Antoine Dupont abordent ce match avec sérénité. Pour la victoire finale, tout dépendra de la performance anglaise du côté de Dublin. Pour l’instant, les Bleus se concentrent donc sur cet ultime match en compétition officielle avant la Coupe du monde.

Avant le match, le sélectionneur confiait d’ailleurs qu’il ne souhaitait pas prendre les hommes en rouge à la légère. Selon des propos relayés par XV Mondial, Fabien Galthié confiait ceci avant le match : “On a préparé le match pour le jouer, et le jouer et le mieux possible. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. On peut maîtriser la compétition et le match à venir, en se concentrant sur l'adversaire, le Pays de Galles, qui a environ deux fois plus de sélections que nous en moyenne. Certains joueurs qui ont trois Grands Chelems, cinq tournois gagnés, et ça reste, quoi qu'on en dise, un adversaire redoutable.”

