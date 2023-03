VIDEO. Il y a 6 ans jour pour jour, France/Pays de Galles devenait le match de rugby le plus long de l'histoire du 6 nations !

Lors du Tournoi des 6 Nations 2017, l'équipe de France et le Pays de Galles avaient joué bien au-delà du temps réglementaire. Les Bleus l'avaient emporté 20 à 18.

VIDEO. 6 Nations. Ils sont tous fans de ce joueur du 15 de France (et ce n'est pas Antoine Dupont)Hasard du calendrier, ce samedi 18 mars, six ans jour pour jour ont passé depuis le match le plus le long de l'histoire du 6 nations entre le 15 de France et le Pays de Galles. En 2017, les Tricolores n'avaient pas remporté le Tournoi. Cette année-là, les hommes de Guy Novès avaient terminé à la troisième place avec trois succès au compteur dont cette victoire mémorable au bout du bout face aux Gallois. Alors que Lamerat avait inscrit un premier essai à la 7e minute, c'est vingt minutes après la fin du temps réglementaire que Wayne Barnes avait accordé l'essai de Chouly. Un essai transformé par Lopez qui avait permis à la France de s'imposer 20 à 18. Cette fin de match avait été marqué par une série de mêlées et d'arrêts de jeu à seulement cinq mètres de la ligne d'en-but galloise. A l'époque, Antoine Dupont n'était pas encore devenu le meilleur joueur du monde et il était le remplaçant de Baptiste Serin. Kévin Gourdon n'avait pas pris sa retraite à l'instar de Sam Warburton. Guilhem Guirado était capitaine de l'équipe de France. Baille était déjà là tout comme Fickou.



Après cinq mêlées, l'arbitre avait sorti un carton jaune contre le pilier du Pays de Galles. Mais le temps avait passé, et les Bleus n'avaient pas réussi à tirer profit de l'avantage numérique. Finalement, après 12 mêlées et de multiples rebondissements, Chouly avait trouvé la faille dans la défense galloise.