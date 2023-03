VIDEO. 6 Nations. Ils sont tous fans de ce joueur du 15 de France (et ce n'est pas Antoine Dupont)

Après le succès mémorable de l'équipe de France face à l'Angleterre dans le 6 Nations, nombreux sont ceux qui sont tombés sous le charme de Thibaud Flament.

6 Nations. Avec ce match sensationnel, la France a-t-elle blessé gravement le rugby anglais ?Le 15 de France a frappé un grand coup en s'imposant de 50 points en Angleterre. Rares sont les nations à avoir réussi à dominer autant les Anglais. Et surtout, jamais personne n'avait infligé pareille fessée au XV de la Rose sur sa pelouse. À six mois de la Coupe du monde, la France fait plus que jamais partie des candidats pour le titre. Si elle joue comme elle l'a fait samedi, il sera en tout cas très difficile de la battre. D'autant que les joueurs vont encore progresser et qu'ils seront au meilleur de leur forme après plusieurs semaines de préparation. On peut donc penser que des éléments comme Dupont, Danty, Alldritt ou encore Flament seront encore plus performants lors du Mondial. Ce qui laisse présager de très belles choses surtout quand on voit déjà le niveau de ces derniers dans le Tournoi.

🇫🇷 Vincent Moscato rend un hommage appuyé à Thibaud Flament : "Ce mec là il est essseptionnel. Lui je te le dis j'suis pas inquiet pour sa vie après, professionnelle et compagnie, il va être pété d'oseille !" #rmclive pic.twitter.com/eNsDMpbrVN — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 13, 2023

En l'espace de quelques matchs, le deuxième ligne toulousain s'est révélé aux yeux du monde comme l'un des meilleurs à son poste. Excellents en défense (67 plaquages, 2e au classement), aérien en touche (15 ballons captés), il montre aussi de superbes qualités en attaque. Lesquelles lui ont permis de marquer trois essais dans ce 6 nations, dont un doublé contre l'Angleterre. Athlétiquement doué, il possède surtout une excellente vision du jeu. Son passé d'ancien ouvreur n'y certainement pas étranger. Mais ce qui impressionne les observateurs, et notamment Vincent Moscato, c'est son timing. "Il fait 2 mètres et il a un sens du gaz, du timing" sans oublier la vitesse et la force. Il sent le jeu comme sur son deuxième essai où il a la lucidité de faire un petit pas de côté pour s'écarter du défenseur. "C'est un grand joueur. Il est gaillard comme un âne, il est sec, il doit te faire mal quand il te plaque." L'ancien tricolore lui prédit un grand avenir. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Antoine Dupont ? ''C'était comme regarder Schwarzenegger dans Terminator, c'était presque numérique''