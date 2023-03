Antoine Dupont ? ''C'était comme regarder Schwarzenegger dans Terminator, c'était presque numérique''

Antoine Dupont est-il réellement humain ? Visiblement, l'ancien demi de mêlée anglais Matt Dawson a quelque peu du mal à le croire...

Sommes-nous encore surpris parce ce qu’est ce capable de réaliser Antoine Dupont sur un terrain ? De notre côté, on répondrait plutôt à la négative, tant après avoir vu et revu toutes ses parties depuis ses débuts professionnels, l’on se dit que ce sport a été créé pour lui. "Ou plutôt qu’il a créé ce sport", nous confiait-on samedi soir au détour d’une discussion de vestiaire. Élu meilleur joueur du monde en 2021 et du Tournoi 2022, le demi de mêlée toulousain a encore montré face à l’Angleterre qu’il y avait lui et les autres.