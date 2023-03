VIDÉO. Magnifique 50-22 de Dupont et essai du bulldozer Flament, la France régale !

Une association 100% toulousaine a permis aux Bleus de prendre une large avance face au XV de la Rose en première mi-temps.

Ce 11 mars, les hommes de Fabien Galthié ont réalisé une entame folle du côté de Twickenham. Sans conteste, la domination française se fait sentir dans tous les secteurs de jeu. Alors que l'Angleterre avançait dans le camp français deux minutes auparavant, la France fait preuve de caractère. Dans un premier temps, les Bleus récupèrent le ballon au niveau de leurs 40 mètres. Bien installé derrière son ruck, Antoine Dupont envoie un énorme coup de pied dans la boite. Ce dernier finit indirectement en touche dans les 22 mètres anglais. Grâce à ce coup de génie, le capitaine obtient un 50-22 opportun et une cartouche précieuse pour la France. À la 23ᵉ minute de jeu, l'alignement français récupère le ballon et le pack enfonce la défense locale. Les hommes en blanc subissent sur chaque impact et Thibaut Flament pulvérise la porte de saloon. Le deuxième ligne s'invite dans la zone d'en-but et inscrit le deuxième essai français.

Ce samedi 11 mars, le XV de France se déplace à Twickenham afin de conserver ses espoirs de victoires dans le Tournoi. Si les Bleus de Fabien Galthié veulent aborder la Coupe du monde auréolée d’un titre, la victoire est indispensable. Avant cette quatrième journée, le leader irlandais aborde la fin de la compétition avec 5 points d’avance sur ses poursuivants. Derrière elle, la France, l’Écosse et l’Angleterre sont toutes à 10 points. En retard d’environ une quinzaine de points au goal average comparé à ses poursuivants, la France doit, si possible, signer un carton plein face à ses meilleurs ennemis, les Anglais. En parallèle, l’Écosse accueillera l’Irlande sur la pelouse de Murrayfield ce dimanche à 16h. Finn Russell et ses coéquipiers ont l’occasion de relancer le suspens dans cette édition 2023 du Tournoi des 6 Nations. Tout est encore possible !

