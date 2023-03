VIDEO. 6 NATIONS. RAMOOOS ! L'essai splendide du 15 de France face à l'Angleterre dès l'entame !

L'équipe de France a réalisé une entame parfaite face à l'Angleterre en marquant après quelques minutes par l'intermédiaire de Thomas Ramos.

L'équipe de France a réalisé une entame parfaite face à l'Angleterre en marquant après quelques minutes par l'intermédiaire de Thomas Ramos. Les Bleus sont parfaitement entrés dans ce Crunch avec un essai dès les premières minutes. Après une belle course d'Ollivon et le relais de Flament, c'est l'ailier Dumortier qui a mis les cannes et parfaitement servi Thomas Ramos dans le couloir. Un essai qui récompense la domination et la possession des Tricolores (75%). Réussir l'entame était primordial dans cette rencontre et les Bleus ont fait ce qu'il fallait. Dans des conditions humides, ils n'ont pas hésité à se faire des passes dans la défense face à des Anglais dépassés.