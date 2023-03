6 Nations. Pour Dupont, la victoire à Twickenham donne “du sens à ce que l'on fait”

Dans un entretien accordé à Rugbyrama, le demi de mêlée du XV de France livre des propos toujours mesurés après une victoire historique en Angleterre.

Coup de sifflet final. La plupart des supporters en tribunes chantent et s’enlacent. Mais sur le pré, les effusions de joie sont beaucoup moins visibles. Si on observe quelques accolades et des sourires lors du tour d’honneur, personne ne semble exulter outre-mesure sur la pelouse de Twickenham. Pourtant, les Bleus viennent de réaliser quelque chose d’exceptionnel : battre l’Angleterre avec 43 points d’écarts sur sa pelouse. La réussite est grande et l’exploit est immense. L’émotion de Fabien Galthié est palpable après la rencontre. Souvent marqué par un visage fermé en tribune, le sélectionneur montrait ici un large sourire dès le premier essai de Damian Penaud.

Pour représenter ses coéquipiers, le capitaine Antoine Dupont s’est exprimé à la presse. Certains de ses propos ont notamment été retransmis par Rugbyrama. Cette mesure et la volonté de ne pas trop en faire chez l’ennemi, elle est aussi visible dans les propos du Toulousain. Ce dernier affirme par ailleurs qu’il n’était pas au courant du fait qu’ils avaient infligé la plus grosse défaite à domicile de l’histoire de l’Angleterre. Il confie ce sentiment au sujet de ce détachement :

Non, je ne suis pas sûr qu'on réalise ce soir la chose qu'on a faite. Ce n'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. De l'intérieur, c'est toujours plus dur de prendre du recul. Même si nous sommes conscients que c'est une grande victoire. C'est difficile de gagner ici. Alors, quand on voit le score, on peut être très fiers de ce qu'on a réalisé.”

FRANCE RUGBY. Rentrés dans la légende, les Bleus l’affirment : “On voulait écrire notre histoire.”

Ensuite, le vainqueur du Grand Chelem 2022 évoque les records que sa génération battent au fur et à mesure. De la longue série de victoires au premier Grand Chelem depuis 12 ans, il ne cache pas la fierté d’avoir pu faire partie de cette aventure : “Aujourd'hui, nous sommes dans notre cheminement et notre projection vers ce qui arrive. On vise vraiment les victoires chaque week-end, on joue tous les matchs pour les gagner et ce qu'on fait n'est pas trop mal depuis quelque temps. C'est pareil pour les compétitions auxquelles on participe. S'il y a des victoires significatives ou des séries au milieu, ça donne évidemment du sens à ce que l'on fait et ça valide le travail effectué depuis des années. Mais ce n'est qu'une étape de plus et on ne s'arrêtera pas là-dessus.”

RUGBY. La France “impitoyable” et l’Angleterre dans “l’ignorance absolue”, voici la revue de presse de la fessée de Twickenham