EDITO. Mine pouponne sur physique de titan : Posolo Tuilagi, prochaine coqueluche du rugby français ?

D’abord, un contexte : saviez-vous qu’historiquement, le terme coqueluche provient du chapeau que l’on portait afin d’éviter d'attraper la maladie du même nom ? À la même époque "être coiffé de quelqu'un" signifiant "en être amoureux", on était rapidement la "coqueluche" de quelqu’un lorsque l’amour nous n’empêchait de voir les défauts d'une personne, comme le faisait cette grande coiffe lorsqu’on l’avait sur la tête…

Ainsi, si l’on fait confiance aux langues vipérines pour pointer du doigt les carences de Posolo Tuilagi (lorsqu’elles apparaîtront) en moins de temps qu’il ne faudra pour le dire, un étrange sentiment nous a traversé, au moment de voir le golgoth catalan prêt à entrer sur la mythique pelouse du Vélodrome, vendredi soir dernier. Et quelque chose nous dit qu’il pourrait bien être l’une des nouvelles coqueluches du rugby français, après 2 ou 3 charges bien senties.

Car la façon dont la foule marseillaise accueillit le tank moustachu ne trompe pas : de mémoire d’observateur, jamais, on avait vu le public français rugir de la sorte à chaque intervention d’un joueur pour sa toute première cape. Et puis, combien sont-ils à avoir bénéficié de telles faveurs sur la scène internationale ? Trois peut-être, en comptant les grondements plus mesurés qui ont toujours entouré les prises de balle d' Uini Atonio

Bastareaud d'abonder pour RugbyPass, concernant celui qui est déjà le plus jeune avant français de l’histoire du Tournoi des 6 Nations : "pour moi, il n'est pas encore à point. Mais c'est le phénomène de ces prochaines années, c'est certain."

Coqueluche physique, façon Chabal ou Bastareaud

La future coqueluche du rugby français, donc ? Pour faire les comptes, on n’englobera pas Antoine Dupont , sain parmi les sains, vedette in extenso de ce XV de France, et bien plus encore. Non, ce que dégage Posolo Tuilagi, lui, ressemble davantage à un sentiment de force brute incommensurablement. Somme toute logique quand on sait que le papa, Henry, autrefois joueur le plus effrayant de la planète, mettait 250 kilos sous la barre lorsque quiconque osait le défier.

Posolo, mine pouponne, cheveux longs et gabarit d’Hagrid (1m92 pour 145kg), semble plutôt évoquer à la vox populi quelque chose qui s’apparenterait à ce qu’ont représenté Sébastien Chabal et Mathieu Bastareaud - voire Uini Atonio dans une moindre mesure - à leur prime. Des monstres physiques, devenus chouchous du grand public un beau jour car épais comme deux hommes et dotés d’un look singulier, pour dire le moins.

Est-ce grave, docteur ? À première vue non, au contraire, même s’il convient de rappeler que ces garçons ont également été autant raillés que ce qu’ils ont été scandés. Comme des bêtes de foire que l’on enverrait à l’abattoir une fois que l’on avait jugé que leur carcasse n’était plus assez bonne pour divertir.

Le banc lui sied à merveille

Las, malgré l’effervescence des réseaux sociaux depuis lors, on espère donc que le plus grand juge de la planète saura mettre son impitoyable marteau de côté et simplement encourager le garçon d’origine samoane. Reconnaître son potentiel exceptionnel, savourer autant sa férocité sur le pré que sa douceur en dehors, ainsi que respecter sa timidité naturelle que son jeune âge (19 ans !) n’est naturellement pas encore en mesure de surpasser. Tout en ne lui tirant pas dessus au premier raté.

Deuxième test samedi, en Ecosse , où, pour notre plus grand soulagement, le neveu de Manu sera une nouvelle fois sur le banc, contrairement à ce que beaucoup ont demandé. Pour dire vrai, on aurait tellement eu peur que le champion du monde U20 souffre du rythme, n’ait alors pas son impact habituel et soit pour ainsi dire jeté en pâture sur l’autel impitoyable de Twitter, Facebook Instagram, et désormais TikTok.