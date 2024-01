RUGBY. ''Love story'' au XV de France ! Posolo Tuilagi a-t-il déjà séduit Galthié ?

Appelé comme partenaire d’entraînement de la première semaine de préparation du XV de France, Posolo Tuilagi devrait revenir à Marcoussis plus tôt que prévu.

L’amour est dans le pré, mais pas toujours celui de nos chers agriculteurs. Selon nos confrères du Midi Olympique, de L'Équipe et de L’Indépendant, Posolo Tuilagi a réussi sa mission, celle d’impressionner Fabien Galthié. En effet, le sélectionneur des Bleus devrait l’appeler pour préparer France - Irlande, dès lundi.

Dans un premier temps, le jeune deuxième ligne a été appelé en tant que partenaire d’entraînement à Marcoussis, en fin de semaine dernière. S’il n’intégrait pas encore la liste du XV de France pour le Tournoi des 6 Nations, il faisait néanmoins un pas dans la cour des grands.

Cependant, le jeune deuxième ligne aurait séduit Fabien Galthié et son staff avec ses performances au sein du groupe France. Mobile, puissant et animé par la fougue de la jeunesse, l’avant de 19 avant devrait donc intégrer le groupe du XV de France, mais cette fois dans la liste des 34 joueurs convoqués d’entrée.

Malgré ce revirement inattendu, le joueur de l’USAP ne devrait pas pour autant jouer face à l’Irlande. En effet, les présences de Paul Willemse et Romain Taofifenua devraient pousser le Catalan à rentrer en club dans le courant de la semaine prochaine ou dans les tribunes du Vélodrome, mais pas sur le pré.

D’autant plus, la présence de Posolo Tuilagi dans les petits papiers de Fabien Galthié serait favorisée par la blessure d'Emmanuel Meafou. Dans le cas où le Toulousain reviendrait après la rencontre contre l’Irlande, la priorité de l’espoir sang et or devrait être grillée.

Cependant, le numéro 5 de Perpignan est encore jeune, voire très jeune pour évoluer à ce poste au niveau international. S’il parvient déjà à monter quelques échelons dans la hiérarchie, sa présence dans les semaines à venir peut devenir une habitude et sa présence en Argentine cet été pourrait prendre des airs de certitudes, sauf en cas de blessure.

Ainsi, le jeune Matthias Halagahu devrait être le malheureux dans l’histoire. En effet, le deuxième ligne toulonnais ne devrait pas retourner à Marcoussis en début de semaine prochaine et restera vraisemblablement dans le Var. Néanmoins, il pourrait faire la navette en tant que partenaire d’entraînement.

