XV de France. Pourquoi Posolo Tuilagi sera-t-il avec les Bleus en cette fin de semaine ?

À l'instar du XV du Trèfle, le staff des Bleus a décidé de sélectionner cinq joueurs plus jeunes pour aider les Tricolores dans leur préparation. Un certain Posolo Tuolagi y figure.

La jeunesse à la rescousse des Bleus

La vague de blessures, d'absences et de forfaits pour cette édition 2024 du Tournoi des 6 Nations pousse Fabien Galthié et son staff à faire appel à la jeunesse française. Suite à la nouvelle convention établie entre la FFR et la Ligue National de Rugby, six joueurs devraient quitter Marcoussis ce mercredi soir.

Ces derniers seront, de ce fait, à disposition de leur club, pour préparer au mieux le match du week-end en Top 14. Néanmoins, ces départs ne sont pas sans contraintes pour le XV de France, qui travaille bien souvent avec deux équipes complètes, comme aime le rappeler Fabien Galthié.

Pour compenser ces départs, la LNR et la FFR ont mis en place dans leur nouvelle convention qui a été signée au mois de janvier, l'arrivée de six nouveaux joueurs lors de la journée du jeudi. Il semblerait que ces derniers soient réduits à cinq. Dans tous les cas, ce sont de jeunes joueurs, a forts potentiels.

En plus de delà, ces jeunes pépites ne doivent pas être piochées dans les quatre clubs qui sont le plus impacté par l'équipe de France, à savoir le Stade Toulousain, Bordeaux, La Rochelle et le Racing 92. Ces derniers ont fourni 24 des 34 joueurs sélectionnés en Bleu.

Tuilagi convoqué, mais pas que !

Parmi les cinq joueurs qui seront donc présents ce jeudi à Marcoussis avec la grande équipe de France pour la première fois, des noms bien connus y figurent. Le premier étant celui de Posolo Tuilagi, selon Rugbyrama, dont il était déjà question de sélection avant la sortie de la liste.

Par ailleurs, ce dernier est actuellement totalement éligible par Fabien Galthié, a tenu à souligner Jean-Marc Lhermet, le vice-président de la FFR. Malgré son passeport manquant, "Rien n'empêche Fabien Galthié de le sélectionner. Il n'y a pas de loi à ce sujet. C'était simplement la décision d'un homme (Bernard Laporte, N.D.L.R.), qui n'a même pas été validée par le comité directeur. Pour être très clair, on pensait qu'elle l'avait été, mais pas du tout. De ce fait, rien ne nous obligeait à continuer dans ce sens."(Rugbyrama)

Toujours selon les informations de Rugbyrama, d'autres champions du monde u20 seront alors à Marcoussis en fin de semaine, avec Théo Attisogbe (Pau) et Lenni Nouchi (Montpellier). Ces deux-là seront accompagnés de Léo Barré, qui est très en vue du côté du Stade Français cette année. L'identité du cinquième joueur n'a pas encore été révélée.

Ces derniers auront alors l'occasion de vivre de l'intérieur la préparation du match face à l'Irlande, une aubaine.

