5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de Bayonne chez le champion de France Montpellier

TOP 14. Après Clermont, Bayonne peut-il faire tomber le champion de France à domicile ?

TOP 14. Après Clermont, Bayonne peut-il faire tomber le champion de France à domicile ? Bayonne adore créer la surprise à l’extérieur

Lors de la dernière journée, les Bayonnais avaient réalisé la performance du week-end, en allant s’imposer à la surprise générale sur la pelouse de Clermont, sur le score de 20 à 25. Un exploit que pourrait très bien reproduire les Basques, sur la pelouse du champion de France en titre. D’autant qu’il y a de ça deux ans, Bayonne s’était également imposé sur la pelouse d’un autre cador du championnat : Toulouse. Et pour la petite histoire, à cette époque, le club de la Ville Rose était le champion de France en titre…

On est bien d’accord, le rugby est un sport de combat collectif, qui se gagne à 15. Mais comme dans chaque sport, certains joueurs peuvent faire basculer le sort d’une rencontre, grâce à leur talent. Et en ce début de saison, les deux hommes forts de Bayonne se trouvent indéniablement à l'ouverture et à l'arrière. Deux hommes d’expérience, qui devraient sans aucun doute être alignés ce samedi, sur la pelouse de Montpellier. Arriveront-ils à faire pencher la balance du côté de l’Aviron ?

L'Argentine, l'Allemagne, la Croatie… Le Mondial de foot n'a débuté que depuis une semaine, et l'on voit déjà des grandes nations du ballon rond en difficulté, la faute à des défaites surprises ou à des matchs nuls lors du premier match. Un constat qui nous rappelle que rien n'est gagné d'avance, et que les favoris peuvent tout à fait se faire surprendre, notamment lorsqu'on s'y attend le moins. Un parallèle que nous pouvons faire ici, Montpellier étant le champion de France en titre, et Bayonne étant le seul club promu dans l'élite cette saison.



En 10 journées de championnat, Montpellier a disputé 5 rencontres à domicile. Et malheureusement pour les Héraultais, tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, les Cistes ont déjà perdu deux fois sur leur pelouse : face à Toulouse lors de la 5ème journée, et contre Lyon deux semaines plus tard. Si bien qu’à l’heure actuelle, Montpellier n’est que le 11ème club du championnat à domicile, avec 14 points pris sur 25 possibles. De son côté, Bayonne a réussi à ramener 5 points loin de ses terres depuis le début de saison.

Enfin, pour clôturer cet article, parlons pari sportif. Car oui, qui dit outsider, dit cote très intéressante. Ce sera donc le cas pour cette rencontre entre Montpellier et Bayonne. En effet, notre partenaire Winamax vous propose une cote de 6 pour la victoire des Basques sur la pelouse des Cistes. Rien que ça ! Un pari très intriguant à faire donc, d'autant que, comme le dit l'adage célèbre : "la chance sourit souvent aux audacieux".



