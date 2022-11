TOP 14. Expérience, leadership... Que peut apporter Arthur Iturria à Bayonne ?

Ce jeudi, le club de Bayonne a annoncé l'arrivée du troisième ligne de Clermont Arthur Iturria à partir de la saison prochaine. Un gros coup pour le promu.

Top 14. Clermont enrage ! Iturria plus durement sanctionné en appel que Pieter-Steph du Toit !Ce jeudi, en début de soirée, le club de Bayonne (actuel 6ème du Top 14) annonçait le recrutement du troisième ligne international Arthur Iturria. Véritable cadre de l'ASM, le joueur de 28 ans va donc quitter les Jaunards la saison prochaine, pour retourner chez son club formateur, qu'il a quitté en 2012. Un gros coup de la part de Bayonne, qui va singulièrement renforcer son paquet d'avants avec ce joueur aux 15 sélections avec le XV de France. En effet, Iturria va pouvoir tout d'abord amener son expérience du championnat de France (90 matchs disputés en Top 14), mais également son leadership et son envie de toujours avancer sur le terrain. De plus, le Clermontois est un troisième ligne complet, formé en deuxième ligne, et capable aussi bien de sauter en touche, que de transpercer le rideau adverse.

De plus, le profil d'Iturria pourrait parfaitement coller avec l'effectif de Bayonne. En effet, celui-ci, bien que très expérimenté au niveau national, n'a que 28 ans. Ce recrutement n'a donc pas un but à court-terme, Iturria ayant encore de belles années devant lui. Le natif de Bayonne pourra donc accompagner les jeunes joueurs à ce poste (Héguy, Hourcade, Dioné), tout en assurant l'après de certains autres. Car oui, bien que très efficace depuis le début de saison, la troisième ligne de l'Aviron reste assez âgée. Pour preuve, parmi les 9 joueurs de ce poste actuellement dans le groupe, 5 ont plus de 32 ans (Amosa, Monribot, Kafatolu, Noa et Cassiem). Il faut donc prévoir la possible fin de carrière de ces derniers côté basque, et le recrutement d'Iturria fait certainement partie de ce renouveau attendu. Vous l'aurez compris, l'arrivée du Clermontois à Bayonne est une très, très bonne chose pour l'actuel promu de Top 14. Et nul doute que si les hommes de Camille Lopez (ancien coéquipier d'Iturria) arrivent à se maintenir dans l'élite cette saison, le club basque affichera de nouveau ses ambitions, avec le recrutement de nouveaux joueurs confirmés.

