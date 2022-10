RUGBY. TOP 14. À Bayonne, l'expérimenté Camille Lopez prend son pied

Arrivé à l'intersaison du côté de Bayonne, Camille Lopez réalise un début de Top 14 incroyable, à l'image de son équipe.

Cet été, et après 8 ans de bons et loyaux services du côté de Clermont, l'ouvreur de 33 ans Camille Lopez a décidé de rejoindre Bayonne. Un choix du cœur, pour celui qui a commencé le rugby à moins de 100 kilomètres de l'Aviron, plus précisément à Mauléon. Une recrue phare pour le club basque, qui comptait sur l'ouvreur aux 28 sélections avec les Bleus pour apporter de l'expérience, dans un Top 14 de plus en plus serré. Et après 7 journées de championnat, l'on peut dire que le staff de Bayonne ne s'est pas trompé ! Car au-delà d'être un meneur d'homme, Camille Lopez reste un joueur de rugby à part, capable de gestes fabuleux, et souvent décisifs. Son début de saison le prouve : titularisé à 5 reprises, le numéro 10 n'a cessé de distiller des passes au pied décisives (3), toutes plus précises les unes que les autres. Sans parler bien sûr de sa gestion parfaite, ainsi que de son drop, inscrit lors de la première journée face à Toulon.

Si bien qu'aujourd'hui, il est difficile de concevoir la vie sans Lopez du côté de l'Aviron Bayonnais. Titulaire (et omniprésent) lors des trois succès du club cette saison, l'ouvreur forme d'ailleurs avec Maxime Machenaud une charnière solide, et très expérimentée. Et même si c'est bien l'arrière Gaëtan Germain qui prend le but, les nombreux jeux au pied d'occupation de Lopez ont souvent mis en difficulté les équipes adverses. Le match face à La Rochelle en est d'ailleurs le parfait exemple : pressé par la défense maritime, l'ancien joueur de l'UBB n'a pas hésité à jouer dans le dos de Teddy Thomas, qui a souvent été décontenancé par la trajectoire du ballon. Un véritable leader sur et en dehors du terrain, qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités et assumer ses erreurs. Suite à la rencontre perdue face au Stade Français, Lopez était notamment revenu, dans les colonnes de Rugbyrama, sur son carton jaune reçu en fin de match : "Maintenant, on ne peut s’en prendre qu’à nous-même, qu’à moi-même. Mon carton jaune coûte cher. Il va falloir arrêter de faire des cadeaux". Des mots forts, qui traduisent une détermination sans faille de la part de celui-ci. Toujours être meilleur, voilà donc le credo de Camille Lopez. Un état d'esprit qui lui réussit, et qui réussit également à Bayonne en ce début de saison, qui occupe actuellement la 10ème place du Top 14. Reste à voir désormais si le numéro 10 et son équipe arrivent à garder ce niveau d'exigence, dans une saison qui s'annonce tout de même complexe...

