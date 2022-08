Top 14. Lopez, Baget, Buliruarua.. Quel XV type pour Bayonne en 2022-2023 ?

Tout juste promu en Top 14, l’Aviron Bayonnais aura pour objectif de se maintenir dans l'élite. Pour ce faire, le club s'est singulièrement renforcé cet été.

Pour la première fois depuis la création du barrage d'accession entre le Top 14 et la Pro D2, une seule équipe de deuxième division est parvenue à monter. Celle-ci n'est d'autres que l'Aviron Bayonnais, qui s'est largement imposé en finale face à Mont-de-Marsan. Un succès qui a donc permis au club de retrouver le Top 14, une saison seulement après l'avoir quitté. Pendant l'été, Bayonne a donc décidé de renforcer solidement son effectif, avec les arrivées de joueurs expérimentés comme Béthune, Bosch, Acquier ou encore Cridge. Des renforts de poids, qui ont suivi Maxime Machenaud et Camille Lopez, qui avaient déjà annoncé leur départ pour l'Aviron en cours de saison dernière. De l'expérience, mais aussi de la jeunesse et de la fougue, puisque les dirigeants du club sont parvenus à faire signer le troisième ligne de Carcassonne Pierre Huguet (26 ans), le Rochelais Buliruarua (25 ans), mais aussi le joueur à 7 fidjien Rasaku (22 ans). Du beau monde donc, qui viendra renforcer un groupe déjà bien fourni, qui a dominé (avec Mont-de-Marsan) la Pro D2 la saison passée.

Pour un promu, Bayonne aura un effectif très fourni (et qualitatif) cette saison. Aucun poste ne semble réellement en difficulté en termes de profondeur de banc (mis à part peut-être celui d'arrière), et l'Aviron pourra s'appuyer sur de nombreux joueurs connaissant parfaitement le championnat. L'on pense forcément à la charnière Machenaud-Lopez qui reste très efficace, mais aussi à des joueurs comme Bosch ou Germain. Concernant ses jeunes, les pépites Maqala, Baget ou encore Perchaud disposeront certainement d'un bon temps de jeu, ce qui leur permettra peut-être de changer de dimension cette saison. Et si le XV de départ sera sûrement compétitif, le banc ne devrait pas être mal non plus ! Des joueurs comme Monribot, David ou encore Pourailly pourraient énormément apporter, tout comme le Géorgien de 31 ans Mikautadze. Reste à voir désormais comment l'AB se comportera tout au long de la saison, et si le club basque arrive à se maintenir dans un Top 14 de plus en plus fort. Pour cela, il faudra bien commencer la saison, avec notamment 2 déplacements périlleux à Toulon et au Stade Français, et 2 matchs à domicile face au Racing 92 et à l'UBB.

XV possible Bayonne 1 Cormenier 2 Bosch 3 Tatafu 4 Marchois 5 Cridge 6 Kafatolu 8 Amosa 7 Héguy 9 Machenaud 10 Lopez 11 Baget 12 Buliruarua 13 Maqala 14 Rasaku 15 Germain 16 Van Jaarsveld 17 Perchaud 18 Scholtz 19 Mikautadze



20 Monribot 21 Rouet 22 Dolhagaray 23 David