Pro D2. Bayonne. Camille Lopez rejoindra bien l'Aviron Bayonnais la saison prochaine !

Camille Lopez rejoindra bien l'Aviron Bayonnais la saison prochaine. Le club l'a confirmé sur ses réseaux sociaux. Il portera le maillot ciel et blanc jusqu'en 2024.

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Camille Lopez rejoindra bien l'Aviron Bayonnais la saison prochaine. Il y a quelques jours, Phillipe Tayeb, le président du club confirmait les négociations : ''Lopez, c'est un dossier qui est en cours''. Ce vendredi, le club basque a officialisé sur ses réseaux sociaux la venue de l'actuel ouvreur de Clermont, qui compte 28 sélections avec le XV de France : ''L'Aviron Bayonnais est heureux d'annoncer l'engagement de Camille Lopez pour les 2 prochaines saisons''.

Le natif de Mauléon-Licharre retournera donc dans son Pays Basque natal. Le Souletin, très attaché à ses racines a confirmé pour le club, qu'il s'agissait d'une décision familiale : ''Même s'il me restait un an de contrat à Clermont, revenir dans ma région natale, c'est une décision familiale [...] Signer à l'Aviron, c'est quelque chose qui représente beaucoup pour moi. Cela me tenait à cœur [...] Cet aspect territorial a beaucoup pesé''. Dans les travées de Jean-Dauger, il formera une charnière expérimentée avec Maxime Machenaud, qui a, lui aussi d'ores et déjà signé à Bayonne pour la saison prochaine. Les deux joueurs ont notamment été associés par le passé avec le XV de France : ''C'est vrai que pour ma première sélection en Nouvelle-Zélande en 2013, on était associés. Je suis heureux à l'idée de le retrouver là-bas.''

Pour rappel, Lopez était dans un premier temps pressenti pour rejoindre le Biarritz Olympique, qu'il aurait lui-même contacté selon Jean-Baptiste Aldigé, le président biarrot. Avant finalement de se rétracter, ce qui n'avait pas manqué d'agacer l'homme fort du BO, qui s'en était alors pris au demi d'ouverture : ''Lopez crache sur l'institution du Biarritz Olympique''. Lopez évoluera jusqu'en 2024 au moins à Bayonne.

