RUGBY. TOP 14. Bayonne, désormais bien plus qu’un simple promu ?

Avec 2 victoires en 4 rencontres de Top 14, Bayonne réalise un début de saison plus que correct d'un point de vue mathématique. Mais au-delà de cela, le contenu est également plus que rassurant.

Avec un seul club promu en Top 14 cette saison (Perpignan ayant battu Mont-de-Marsan durant l'Access Match), on se doutait que cette édition 2022-2023 allait être particulièrement indécise en bas du classement. D'autant que l'équipe montante n'est d'autres que l'Aviron Bayonnais, écurie habituée du championnat de France et qui a réalisé un recrutement plus qu'ambitieux. En effet, le club basque s'est offert les services de joueurs d'expériences comme Lopez, Bosch ou Machenaud, mais aussi de jeunes prometteurs comme Buliruarua ou encore Maqala. Des nouveaux arrivants qui ont d'ailleurs été plus que décisifs en ce début d'année, en témoignent les rencontres au Stade Français, ou encore face à l'UBB. Si bien qu'après 4 journées, le bilan de Bayonne n'est pas vraiment celui d'un promu ! 8 points en 4 matchs, dont deux victoires de prestige face à des prétendants au titre. Un premier bilan rassurant donc, même si le staff basque sait que la saison sera longue, et que chaque point comptera dans la balance. Mais voilà, ce qui est pris n'est plus à prendre, et à l'heure où nous écrivons ces lignes, Bayonne comptabilise un point de plus que Brive, et 3 de plus que l'USAP...

Aussi fou que cela puisse paraître, Bayonne pourrait même se retrouver tout en haut du classement après 4 journées ! En effet, les coéquipiers de Gaëtan Germain ont à chaque fois répondu présent dans l'engagement et l'état d'esprit, même à l'extérieur. Une belle mentalité, accompagnée par des envies de jouer, peu importe l'adversaire. Lors de la première journée, l'Aviron Bayonnais a d'ailleurs failli jouer un mauvais tour au RCT. Malheureusement pour les Basques, le pack varois a su faire la différence dans le second acte, condamnant les derniers espoirs des visiteurs. Il en fut de même deux semaines plus tard, du côté de la Capitale cette fois-ci. Après avoir mené pendant une grande partie de la rencontre, Bayonne a fini par céder sous les coups de butoir des avant parisiens, pour finalement repartir de Jean-Bouin les poches vides. Deux défaites à zéro point très cruelles, qui n'ont néanmoins pas découragé les hommes de Patat. Lesquels ont su à chaque fois s'imposer à domicile. Autant vous dire que malgré son statut de promu, le club basque sera très compliqué à jouer cette saison, que ce soit à domicile ou en déplacement ! L'effectif semble bien équilibré, mélangeant jeunesse et expérience. Attention tout de même aux prochaines semaines de Bayonne, qui pourraient bien être décisives. En effet, Guillaume Rouet et les siens se déplacent ce week-end à Brive, avant de recevoir le champion d'Europe La Rochelle la semaine suivante. Enfin, lors de la 8ᵉ journée, l'Aviron Bayonnais affrontera Perpignan, pour un autre duel de bas de classement...

