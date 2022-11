TOP14. Pourquoi Olivier Azam quitte-t-il si soudainement Montpellier ?

L'entraîneur des avants du MHR quitte le club avec effet immédiat. Mais pourquoi Olivier Azam s'en va-t-il si précipitamment ?

Deux ans et deux titres plus tard, Olivier Azam quitte donc l'Hérault. Alors que le champion de France en titre traverse une mauvaise passe, l'entraîneur des avants s'en va donc suite à "un accord commun" trouvé entre les deux partis, indique le MHR sur son site. L'ancien joueur de Gloucester paye-t-il ce mois d'octobre très compliqué pour les Cistes ? Probablement en partie, oui. Mais surtout, ce départ serait conjoint à un "souhait de rapprochement familial" précise le club héraultais concernant celui qui avait débarqué en 2020 en tant que consultant du côté du GGL Stadium, et qui possède de nombreuses attaches en Angleterre.

Pour le remplacer, le Midi Libre croit savoir que Montpellier envisagerait la piste de son responsable du centre de formation et ancien talonneur, Johan Caudullo. Une semaine de préparation quelque peu mouvementée pour les coéquipiers de Louis Carbonel, donc, dans l'optique du déplacement à Toulon dimanche pour aller chercher des points.