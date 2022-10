TRANSFERT. TOP 14. George Bridge, véritable gros coup ou pur mirage pour le MHR ?

Annoncé en fanfare par le recrutement du MHR, le All Black George Bridge n'évolue plus à son niveau d'antan, depuis un moment. Et ce malgré son jeune âge...

La nouvelle est donc tombée et vous ne l'avez certainement pas ratée, aux aurores ce vendredi matin ou même hier soir, pour les couches-tard : le All Black George Bridge va débarquer à Montpellier. Alors que l'ailier aux 19 sélections devrait poser le pied au GGL Stadium à la mi-novembre, où il rejoindra son compère Tu'inuikuafe, fraîchement arrivé, tout le monde s'écrie à l'énorme coup du côté de l'Hexagone. On ne voudrait pas jouer les mauvaises langues, ni les lanceurs d'alerte, mais s'il reste sur sa dynamique qui est la sienne depuis l'après Mondial 2019, le Bridge qui va débarquer dans l'Hérault n'aura rien de celui que tout le monde s'imagine. Plus rien à voir avec celui qui était capable de planter 15 banderilles lors de l'édition 2018 du Super Rugby. Encore moins avec celui qui était le titulaire à l'aile gauche des Blacks, à la fin du mandat d'Hansen.

Qu'on se le dise, depuis plus d'un an surtout, le natif de Gisborne n'évolue plus (du tout) au niveau qui fut le sien lorsqu'il fut appelé sous le maillot noir pour la première fois. Et s'il n'a jamais réellement été de cette trempe des dynamiteurs que sont ses coéquipiers Reece, Jordan, Ioane, Clarke et consorts, Bridge fut néanmoins attitré d'un statut de bon finisseur, grâce notamment à son intelligence de jeu et sa vitesse de pointe intéressante. Mais aussi et surtout décrit comme un ailier quelque peu "à l'ancienne" mais ô combien "sûr" et élégant, ce qui d'ailleurs, lui offrit sa place en sélection durant un temps, malgré la concurrence de garçons bien plus remuants que lui.

Or depuis un certain temps, le 3/4 polyvalent de 27 ans a un petit peu perdu de son aisance sur un terrain. Moins inspiré, moins rassurant, moins "gazé", l'homme aux 37 essais en Super Rugby a fini par perdre non seulement sa place chez les Blacks, mais également en club, où le jeune Leicester Fainga'anuku lui est (largement) passé devant dans la hiérarchie. En témoignent ses seules 8 titularisations en 16 matchs avec les Crusaders, alors qu'il ne joua qu'une poignée de minutes lors des phases finales disputées et remportées par la franchise de Christchurch. Malgré un enchaînement en Bunning NPC en ce moment, où il a inscrit 4 essais en 10 matchs cette saison et disputera une demi-finale ce samedi - avec sa province de Canterbury - pas sûr que cela suffise à lui faire regagner son statut sur l'île maorie, ni même le niveau qui était le sien lors du Mondial nippon, par exemple. Ce départ à moins d'un an du Mondial en France, ressemble d'ailleurs à une forme d'aveu...

