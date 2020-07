Les Crusaders battus pour la première fois depuis 2016 malgré le bijou de Bridge [VIDÉO]

Match spectaculaire ce samedi entre les Crusaders et les Hurricanes dans le cadre du Super Rugby AOTEAROA.

Fin de série spectaculaire pour les Crusaders. Les triples champions en titre du Super Rugby ont ce samedi leur première défaite à domicile depuis quatre ans. Ils n'avaient plus perdu à Christchurch depuis le 16 juillet 2016. C'est dire l'exploit réalisé par les Hurricanes de Jordie Barrett ce samedi vainqueur 34 à 32. L'arrière a été excellent face aux perches avec cinq pénalités et deux transformations. Il s'est aussi illustré en défense sur la dernière action du match à allant gratter le ballon dans les mains de Jordan. L'ailier avait mis la surmultipliée en bord de touche et se voyait bien inscrire l'essai de la victoire. Mais il a manqué de soutien.



Dans cette rencontre hautement animée, les deux formations se sont rendu coup pour coup. Elles ont rivalisé en termes d'envie et de technicité pour mettre à mal la défense adverse. On a notamment vu un essai totalement dingue de Bridge suite à une percée de Reece. L'ailier a mis le feu dans la défense des Canes plein axe avant de lever la tête pour envoyer une ogive à son coéquipier. Lequel a réceptionné le cuir avec le pied, l'envoyant en Terre promise. Sur sa lancée, il a pris le meilleur sur Barrett pour l'un des plus beaux essais de la saison.

Les visiteurs ont cependant compté jusqu'à onze longueurs d'avance à l'heure de jeu après un troisième essai par Umaga-Jensen. Avant lui, Goosen, Wes et non Johan, y était allé de son doublé. Mais les Crusaders ne sont pas champions pour rien. Ils ont suffisement d'expérience et de talent dans leurs rangs pour faire basculer la partie. C'est ainsi qu'ils sont revenus à deux unités à quelques minutes de la sirène. Mo'unga, excellent face aux poteaux jusqu'à présent, n'a pas été en mesure de transformer l'essai de Reece en coin, après en avoir été l'instigateur. Le match nul leur a échappé. Laissant aux Hurricanes la joie d'un succès de prestige.