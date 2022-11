TOP 14. Après Clermont, Bayonne peut-il faire tomber le champion de France à domicile ?

Ce week-end, le champion de France Montpellier reçoit le promu bayonnais pour la reprise du Top 14. Un match qui pourrait être très piégeux pour le MHR...

Ce samedi, Montpelliérains et Bayonnais croiseront le fer au GGL Stadium, pour la reprise du Top 14. Une rencontre qui peut paraître déséquilibrée sur le papier, entre le champion de France en titre, et le promu Bayonne. Et pourtant, cette rencontre a tout d'un piège pour les hommes de Saint-André ! En effet, les Basques réalisent un début de saison excellent, avec 6 victoires en 10 matchs. Et parmi elles, des succès de prestige face à Toulouse ou encore La Rochelle. Si bien qu'avant d'affronter le MHR, Bayonne est actuellement 6ème du championnat, avec deux points d'avance sur les Héraultais. Des résultats possibles grâce à un collectif fort, mais également des leaders au niveau, comme Gaëtan Germain ou encore Camille Lopez. Vous l'aurez compris, l'Aviron Bayonnais aura sa carte à jouer samedi, face à une équipe de Montpellier qui reste néanmoins sur deux succès de rang (dont une à l'extérieur face à Toulon).

En cas de succès sur la pelouse de Montpellier, Bayonne enchaînerait une deuxième victoire de suite à l'extérieur ! En effet, lors de la dernière journée de championnat, les hommes de Grégory Patat avaient réussi l'exploit de s'imposer sur les terres de l'ASM, sur le score de 20 à 25. Et comme l'appétit vient en mangeant, nul doute que Bayonne viendra au MHR avec l'intention de faire un coup. D'autant que ce ne serait pas la première fois que le club basque s'impose sur la pelouse du champion en titre, en témoigne le succès face au Stade Toulousain en mai 2021 (28-32). Néanmoins, contrairement aux rencontres face à Clermont et Toulouse, Bayonne affrontera samedi une équipe du MHR au complet (ou presque). Le staff héraultais pourra même compter sur le retour de ses internationaux, à commencer par Bastien Chalureau, Mohamed Haouas, Florian Verhaeghe ou encore Alexandre Bécognée.

