RESUME VIDEO. TOP 14. SENSATIONNEL ! Bayonne gagne à Clermont et peut continuer à rêver

Ce samedi 5 octobre, l’Aviron Bayonnais a continué de montrer que leur bon début de saison n’était pas le fruit du hasard.

Stupeur sur la pelouse du stade Marcel Michelin. Ce samedi 5 octobre en Auvergne, les ciel et blanc l’ont emporté face à l’ASM Clermont Auvergne. Pour la première fois de la saison, les Bayonnais l’emportent à l’extérieur. Une performance qui gratifie leur très bon début de saison, ces derniers étant notamment invaincus à domicile. Mais les contours de l’exploit ne s’arrêtent pas là. En effet, c’est également la première fois de l’histoire du club qu’ils s’imposent sur la pelouse de Clermont. Avec 3 essais du côté des promus (van Jaarsveld, Robertson et Acquier) et le même chiffre du côté des jaune et bleu (Ezeala, Jedrasiak et Rozière), la réussite a été au rendez-vous.

Vous êtes déjà convaincus ? Attendez, car cette impressionnante victoire réserve d’autres surprises. En effet, les Basques étaient partis à Clermont avec une formation qui avait des airs d’équipe B. Le duo incontournable Machenaud-Lopez est rentré en seconde mi-temps. L’habituel serial scorer des visiteurs, Gaëtan Germain, n’était pas présent sur la feuille de match. Privé de quelques internationaux, Clermont affichait néanmoins un XV de départ particulièrement solide, en atteste la charnière titulaire Bézy-Belleau.

Après la rencontre, les mines étaient contrastées sur la pelouse. Si les visiteurs se congratulaient, les locaux, eux, n’étaient pas satisfaits du résultat. Agréablement surpris du début de saison des siens, l’entraîneur de Bayonne Grégory Patat a livré ces quelques mots à Sud-Ouest : “Si on m’avait dit ça en début de saison, j’aurais trouvé ça surprenant, vu tous les changements. Mais aujourd’hui, ce groupe est en train de prendre de l’ampleur. On le voit aux entraînements.” Du côté de Clermont, la douche est bien froide. Malgré de bonnes prestations dans le jeu, bien meilleures que celles vues l’an passé, l’ASM est à la peine. Après le match, Yohan Beheregaray, talonneur de l'ASM Clermont est venu prendre la parole. Relayé par La Montagne, ses propos traduisent une déception non dissimulée :

C'est une grosse déception d'avoir perdu contre un promu. Nous avons joué un quart d'heure et après, petit à petit, on se fait bouffer sur tous les rucks et on perd les duels. On sait tous que le rugby ça commence devant et nous avons pêché aujourd'hui dans ce domaine. J'ai ressenti un sentiment d'impuissance notamment sur les ballons portés. Plus le match avançait, plus on subissait.”