TOP 14. Bayonne. Pour son manager, Germain ''a la même réussite que Thomas Ramos''

Excellent sous le maillot de Bayonne depuis le début de saison, Gaëtan Germain a encore une fois impressionné en Top 14, ce week-end face au Stade Toulousain.

Même si ce mot est employé à tort et à travers ces derniers temps, difficile de ne pas parler de Gaëtan Germain comme d'un joueur sous-côté. Arrière de devoir et buteur hors pair, le joueur de Bayonne n'est clairement pas le 15 ayant le jeu le plus sexy du Top 14. Ses détracteurs lui ont d'ailleurs souvent reproché, et ce même encore aujourd'hui. Et pourtant, l'ancien briviste a clairement fait évoluer son jeu ces derniers temps. Plus présent offensivement (en témoignent ses 3 essais depuis septembre), Gaëtan Germain ne se cantonne plus qu'au rôle de buteur. Un dépassement de fonction qui lui réussit plutôt bien cette saison. Titulaire indiscutable avec le club basque, le joueur de 32 ans ne cesse de surprendre, comme lors de la rencontre de ce week-end, face à Toulouse. Impeccable au pied (6/6), Germain a également souvent été tranchant sur ses prises de balle, inscrivant d'ailleurs le premier essai des siens. En fin de rencontre, il réalisa également un retour incroyable sur le jeune Bainivalu, à seulement quelques mètres de son en-but. En bref, un match plein de la part de l'arrière de Bayonne, qui a forcément ravi son manager, Grégory Patat.

Top 14. Castres. Julien Dumora, le joueur français le plus sous-coté ?"Toutes proportions gardées, il a la même réussite qu'un certain Thomas Ramos". Voilà les quelques mots délivrés par son manager, à l'issue de la rencontre dans les colonnes du Midi Olympique. Une comparaison qui, même si elle est teintée d'un peu d'humour, est assez symptomatique du phénomène Germain. Car si Thomas Ramos est l'un des joueurs les plus en forme de ce début de saison, le Bayonnais n'est pas à plaindre de ce côté-là, bien au contraire. C'est d'ailleurs lui qui est actuellement le meilleur réalisateur du Top 14, avec 124 points inscrits en 9 matchs (celui-ci est d'ailleurs devant Ramos, qui en a inscrit 109 en 8 rencontres). Vous l'aurez compris, Gaëtan Germain est en train de mettre tout le monde d'accord, que ce soit à Bayonne, ou même à l'échelle nationale...

