Top 14. Castres. Julien Dumora, le joueur français le plus sous-coté ?

Excellent avec Castres depuis 9 saisons, Julien Dumora est à n'en pas douter l'un des meilleurs arrières du Top 14. Et pourtant, le joueur du CO est très peu médiatisé...

Si vous suivez le Top 14 depuis des années, vous savez certainement à quel point l'arrière de Castres, Julien Dumora, est excellent. Arrivé en provenance de Lyon en 2014, après avoir connu le RCT et Pau, le joueur de 34 ans est aujourd'hui l'une des pièces maîtresses du système du CO. Au même titre qu'un Urdapilleta ou d'un Babillot, Dumora est un véritable leader, très régulier sur le terrain, et souvent décisif lors des moments importants. L'on se souvient notamment de son essai en demi-finale de Top 14 la saison dernière, ou encore lors de la finale de 2018, face au MHR. Si bien qu'en 9 saisons avec le club tarnais, Dumora a inscrit 30 essais, et plus de 500 points. Car oui, au-delà d'être un excellent attaquant, ce dernier est aussi très adroit face aux perches ! Ce fut d'ailleurs lui qui s'occupa de cette tâche lors de ce début de saison, en l'absence de l'habituel buteur, Urdapilleta. Mais voilà, malgré toutes ces nombreuses qualités, Julien Dumora reste un joueur très sous-coté : peut-être même le Français le plus sous-coté de tous, tant la médiatisation autour du joueur reste infime comparé à son talent.

Capable de jouer aussi bien à l'arrière qu'à l'ouverture, Julien Dumora passe (très) rarement à côté d'un match. Sûr sous les ballons hauts, il est aussi capable d'attaquer la ligne quand il le faut, sans jamais "surjouer". Un joueur très complet donc, qui mériterait bien plus de reconnaissance, d'autant que son état d'esprit sur et en dehors du terrain est irréprochable. Malheureusement pour lui, son style de jeu pas ultra-glamour, jumelé au fait qu'il évolue à Castres, une équipe moins joueuse que d'autres, font qu'aujourd'hui, Julien Dumora n'est pas reconnu à sa juste valeur. Un constat qui n'est pas récent, puisque malgré des performances excellentes, l'arrière du CO n'a jamais été appelé en équipe de France...

VIDÉO. FLASHBACK. Il y 4 ans, Dumora et le CO concassaient Montpellier en finale de Top 14Et pourtant, malgré tout cela, Dumora n'a cessé de travailler dur chaque jour, afin d'être le meilleur possible sur le terrain. Et à 34 ans, celui-ci transmet désormais toute son expérience aux jeunes joueurs du CO, comme Louis Le Brun ou encore Thomas Larregain. Certainement mis au repos ce samedi face au RCT, Julien Dumora devrait en revanche être de retour la semaine prochaine, pour la réception de Clermont.