VIDEO. TOP 14. Toulouse écrase Lyon et se requinque avant l’Europe et les doublons

Alors que les derniers matches décisifs avant l’appel du XV de France ne se dessinent, le Stade Toulousain n’a fait qu’une bouchée du LOU Rugby en Top 14 (45-0).

C’est un match qui a des airs de barouds d’honneur avant que les Toulousains ne se dispersent, tout du moins en Top 14. Ce samedi, les Rouge et Noir ont battu le LOU Rugby (45-0) dans le cadre de la 12e journée du Championnat.

VIDEO. RUGBY. 💪 L'accueil musclé réservé à Antoine Dupont par l'équipe de France à 7

Les hommes d’Ugo Mola ont inscrit la bagatelle de 7 essais face à Lyon. À Ernest Wallon, Thomas Ramos a inscrit un doublé (30e et 64e) et Antoine Dupont a inscrit l’ultime essai des siens (80e +2). Parmi les autres marqueurs de la rencontre, Julien Marchand (11e), Emmanuel Meafou (44e), Matthis Lebel (57e) et Peato Mauvaka (68e) y sont allés de leur essai personnel.

Dans le jeu, peu de choses sont à souligner, hormis une fébrilité en conquête (2 mêlées et 4 touches perdues en 80 minutes). Toulouse a dominé la rencontre, sans laisser aucune miette à son adversaire. Cette victoire bonifiée permet aux Stadistes de passer les prochaines échéances européennes dans le Top 6 et permet au staff toulousain d'évoquer une “énergie collective forte retrouvée”, face à la presse.

RUGBY. Top 14. Thomas Ramos (Toulouse) se méfie spécialement d'un Lyonnais : ''Il va vite, il est costaud et s'en sort toujours''

La Champions Cup, puis les doublons…

Face à Lyon, cette rencontre était la dernière de Top 14 ayant un semblant de normalité dans l’organisation des forces vives. Désormais, le Stade Toulousain se tourne vers la Champions Cup (Ulster et Bath).

Ensuite, le groupe rouge et noir connaîtra l’expérience annuelle des doublons. En effet, le prochain match de Championnat (Racing 92 - Stade Toulousain) aura lieu le 28 janvier, à une semaine de France - Irlande.

RUGBY. ''Il ne doit pas être l'unique étendard'', quand Mola défend Dupont des critiques

Dorénavant, Ugo Mola et son staff devront composer avec les ambitions internationales. Au programme, après la Champions Cup, 3 doublons attendent les internationaux du groupe occitan. En plus de ces échéances directes, les “faux doublons”, où les Toulousains seront sûrement nombreux sur la liste de 19 joueurs protégés par Fabien Galthié, entrent également dans l’équation.

Comme le déclarent les Toulousains en conférence de presse après la rencontre, le contrat est rempli pour la dernière apparition en Top 14 de certains d’ici à fin mars. Selon des propos rapportés par L’Équipe, Dorian Aldegheri a confié ce sentiment après la rencontre :

Il faut garder le positif et continuer à avancer. C'est une belle victoire à domicile. En face, c'était solide. C'était rude en première mi-temps. On rentre dans les six premiers, ça fait du bien avant les deux matches de Coupe des champions (contre Ulster samedi, 21 heures puis Bath le 21 janvier, 16h15). Mais il ne faut pas s'endormir.”

RUGBY. Top 14. Toulouse et Toulon sanctionnés par la Section spécialisée ''Salary Cap'' de la Commission de discipline