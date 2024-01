RUGBY. Top 14. Thomas Ramos (Toulouse) se méfie spécialement d'un Lyonnais : ''Il va vite, il est costaud et s'en sort toujours''

Toulouse retrouve son public ce samedi avec la réception de Lyon ce samedi en Top 14. Thomas Ramos et ses coéquipiers prennent ce match très au sérieux.

Sèchement battu par la Rochelle la semaine dernière, Toulouse retrouve son public ce samedi avec la venue de Lyon. Les champions de France auront à coeur de mieux faire pour engranger des points pour s'installer plus durablement dans le Top 6. Avec 27 points au compteur et une 7e place, ils sont sous la menace de leurs poursuivants et pourraient être distancés par les clubs en haut du classement.

C'est pour ces raisons et d'autres évoquées en conférence de presse qu'ils prennent ce match face au LOU très au sérieux. Une équipe qui a déjà réussi à s'imposer contre Toulouse en 2020, 16 à 7, et qui tient régulièrement têtes aux Haut-Garonnais sur sa pelouse.

On n'a rien à perdre, on a gagné le week-end dernier et on a une vraie volonté de montrer un autre visage à l'extérieur. (Ethan Dumortier RadioScoop)

Il faut dire que c'est une formation qui, si elle manque de constance comme le Stade, sait produire un très beau rugby "très à l'aise dans le désordre, la contre-attaque et les turnovers", a commenté Laurent Thuéry en conférence de presse. Les Lyonnais vont venir sans trop de pression et se tester.



Aux locaux d'être sérieux, en particulier en défense face à des joueurs de talent qui peuvent faire la différence à partir de pas grand-chose. "Ils ont des bons demis pour ne pas les citer, confie Thomas Ramos. Ils ont aussi un arrière, Niniashvili, qui est aujourd'hui un des meilleurs joueurs de notre championnat, capable de faire des coups de partout. Il va vite, il est costaud et il s'en sort toujours. Il faudra être vigilant sur ce joueur bien évidemment."

VIDEO. Top 14. Davit Niniashvili met le feu à la défense du MHR et le LOU remporte un succès précieux !Le Tricolore sait que la victoire passera par une grosse défense pour contenir une ligne d'attaque qui a des pattes et voudra briller. "Notre position au classement n'est pas bonne. On prend donc ce match très au sérieux et on n'y va pas juste pour la promenade", a lancé le Tricolore Ethan Dumortier via le média local RadioScoop.

"Ce match va être l'occasion de prouver à tout le monde que l'on mérite un meilleur classement et qu'on est capable de faire de très bonnes choses", ajoute l'ailier. À quelques semaines de l'annonce de la liste du sélectionneur du XV de France pour le Tournoi des 6 Nations, les internationaux comme Dumortier voudront se montrer sous leur meilleur jour. COUPE DU MONDE. Davit Niniashvili, symbole d'une Géorgie sur courant alternatifDans d'un côté comme de l'autre, les individualités, aussi talentueuses soient-elles, devront se mettre au service du collectif. Le LOU n'a ramené qu'un seul point de bonus défensif des 6 déplacements en Top 14 lors de sa défaite 22 à 20 face au Racing 92. Quant à Toulouse, ce n'est que la 8e équipe à domicile avec seulement deux bonus offensifs au compteur à la maison.