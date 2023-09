COUPE DU MONDE. Davit Niniashvili, symbole d'une Géorgie sur courant alternatif

Contre le Portugal, le moustachu a régalé grâce à toutes les qualités qu'on lui connait. Malgré tout, Niniashhvili n'a pas permis aux siens de l'emporter.

Il avait été critiqué à l’issue de la rencontre face à l’Australie pour une vendange énorme sur une relance de ses 22 mètres qui, suivie d’une passe un peu jetée, aboutissait à un essai en contre de l’Australie, 50 mètres plus loin. Pourtant, Davit Niniashvili avait aussi été le Lelo le plus dangereux face aux Aussies, l’un des seuls à être capable à lui seul de foutre le oaï dans la défense adverse. Comme souvent, finalement…

Ce qu’il manque (encore) au crack de Lyon , c’est simplement de la justesse, de la maîtrise et un peu de maturité. Car pour le reste, il ne fait toujours aucun doute, 2 ans après ses débuts professionnels, que l’arrière de 21 ans a tout ce qu’il faut dans sa besace pour être un jour le meilleur du monde dans le fond du terrain.

Il l’a encore prouvé face au Portugal , samedi. Contre une équipe extrêmement joueuse et rapide, le garçon aux 9 essais en Top 14 s’est régalé. Forcément, face à une défense à l’envie mais pas la plus académique du monde, ses jambes de feu, son sens du jeu, ses mains et sa capacité à rester debout ont fait des ravages. Et on pèse nos mots.

137 mètres ballon en main

137 mètres gagnés ballon en main, 3 franchissements nets, 3 passes après contact ou encore 10 défenseurs battus. Stratosphérique. En première période, "Nini" aura fait de TOUT au premier rideau portugais. Là, un franchissement dès la 1ère minute en venant couper la ligne de passe de son coéquipier, avant d’offrir le premier essai de la partie à son ailier Tabutsadze. Ici, Une relance digne des plus beaux highlights de Cheslin Kolbe à la 25ème minute de jeu, où, chassé par 3 défenseurs à la retombée d’une chandelle, il leur échappe un par un sans qu’on ne sache trop comment, avant de mettre le feu en remontant la gonfle sur 30 mètres. Et on pourrait continuer à lister les actions du genre et significatives pendant des lignes et des lignes tant il fut impressionnant de facilité jusqu’aux citrons. Pour preuve : il termine la rencontre avec

Aussi, la longueur de son jeu au pied fit beaucoup de mal au fond du terrain portugais, bien souvent acculé dans ses 22 mètres au moment de devoir dégager les siens. Le hic ? C’est que c’est justement cette marge énorme dans tout ce qu’il entreprend qui lui fit encore rater pas mal de choses. Ici, on notera 2 en-avants et un jeu au pied avec trop de gourmandise en 1ère période, puisque sorti des limites du terrain. En somme, pas de quoi lui reprocher quoi que ce soit, au vu de sa masterclass ballon en main dans le premier acte…

Mais au-delà de ces petites scories, c’est surtout sa 2ème période qui laisse à redire. Pourquoi ? Parce que face à la furia portugaise et alors que les Caucasiens devinrent complètement amorphes et incapables de bousculer les coéquipiers de Rodrigo Marta dans le jeu, c’est là où on attendait justement un éclair de génie du phénomène géorgien. Là où tout un peuple comptait, durant le passage en zone grise des Lelos, à quelques fulgurances de Niniashvili pour remettre les siens dans le sens de la marche.

Avait-il trop donné durant la première demi-heure dont il fut l’attraction ? Était-ce plutôt l’aspect psychologique qui prévalait ici, lorsque les Portugais, soutenus par un public toulousain en furie en grande partie à leur cause, semblaient avoir 3 poumons ? On en sait, à vrai dire, fichtrement rien. Et puisque le rugby est un sport imminement collectif, difficile de lui jeter la pierre, à son âge (21 ans) et pour sa 1ère grande compétition internationale. Mais au vu de son talent infiniment supérieur, impossible de ne pas le relever…