VOS MATCHS DE RUGBY TOULOUSE/LYON ET PAU LA ROCHELLE A QUELLE HEURE ET SUR QUELLE CHAINE ?

A peine le temps de se remettre des fêtes de fin d'année qu'il faut déjà repartir au mastic. Quel est le programme télé de la semaine en Top 14 et en Pro D2 ?

A peine le temps de se remettre des fêtes de fin d'année qu'il faut déjà repartir au mastic. Douzième journée de Top 14 ce week-end avec notamment le déplacement de la Rochelle à Pau.

Vainqueurs de Toulouse samedi dernier, les Maritimes aimeraient enchaîner. Mais les Palois ne l'entendent certainement pas de cette oreille. TOP 14. RUGBY. Perpignan signe un exploit fou à Castres, juste avant le réveillon du Nouvel An !Le succès de l'USAP à Castres dimanche dernier montre cependant que tout est possible. Et que personne n'est à l'abri d'un revers à la maison. Les Castrais se déplacent d'ailleurs sur la pelouse synthétique du leader. Des Racingmen qui ont laissé filer un beau succès à Jean-Dauger.

Le Racing 92 se retrouve désormais sous la menace des Bordelais. L'UBB est l'équipe en forme du moment avec six victoires de rang toutes compétitions confondues. Une série qui pourrait s'étendre avec la réception des Basques samedi à condition de réaliser un match sérieux. VIDEO. TOP 14. Relance de 100m, cad-deb de l'espace, l'UBB fait le show, Clermont se troue !





Les Girondins ont emmagasiné de la confiance en plus en allant battre l'ASM au Michelin à la dernière seconde. Les Auvergnats seront revanchards mais le déplacement à venir sur la pelouse du Stade Français n'a rien d'une balade de santé.

Les Rouge et noir de Lyon, Toulon et Oyonnax seront aussi sur la route ce week-end avec des matchs à Toulouse, Montpellier et Perpignan. Qui a le plus de chances de l'emporter selon vous ? VIDEO. TOP 14. Rageur comme Ardie Savea pour sa 1ère, Leicester Fainga'anuku a fait rugir Mayol de plaisir

Après avoir fait tourner à Deflandre, le Stade devrait aligner une grosse équipe. Oyo n'aura pas la vie facile face à des Catalans remontés après leur succès à Castres tandis que le MHR semble être sur une bonne dynamique.

TOP 14 - 12E JOURNÉE :

SAMEDI 6 JANVIER

DIMANCHE 7 JANVIER

Montpellier vs Toulon à 21h05 sur Canal +

JEUDI 4 JANVIER

VENDREDI 5 JANVIER