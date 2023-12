Quels seront les grands rendez-vous rugby de 2024 ? Ne manquez aucun match important !

Retrouvez les principales dates à retenir en 2024 du 6 Nations aux phases finales du Top 14 et de la Champions Cup sans oublier les tournées de juillet et de novembre.

Plus que quelques jours avant la fin de l'année 2023. Une année qui aura été riche en émotions et en spectacle. Du Tournoi des 6 Nations en passant par le nouveau titre mondial des Bleuets, le sacre toulousain aux dépens des Rochelais en Top 14. Sans oublier le doublé des Maritimes en Champions Cup et celui des Springboks à la Coupe du monde.

On retrouvera les Bleus dès le 2 février face à l'Irlande dans le Tournoi. Les Tricolores clôtureront le 6 Nations face à l'Angleterre avant de retrouver l'Angleterre mi-mars. Notez que les All Blacks reviendront au Stade de France en novembre.

Les internationaux vont connaitre une saison à rallonge même si les demi-finales et les finales du Top 14 ne seront pas de la tournée estivale. Au programme deux matchs face aux Pumas en juillet.

Avant cela, il y aura eu les phases finales de Champions Cup et de Challenge Cup avec les 8es, les quarts puis les demies avant la finale. Un très bon programme avant les barrages puis les matchs couperets du Top 14.

Il ne faudra également pas oublier le 6 Nations des moins de 20 ans ainsi que l'édition féminine. Dans l'hémisphère sud, le Super Rugby rependra ses droits le 23 février avant un Rugby Championship qui s'annonce très relevé en juillet puis en août.

Nul doute que les All Blacks, désormais coachés par Scott Robertson, voudront prendre leur revanche sur l'Afrique du Sud tandis que les Wallabies voudront faire oublier leur Coupe du monde ratée.

FÉVRIER/MARS - 6 NATIONS MASCULIN

1ÈRE JOURNÉE

France vs Irlande le vendredi 2 février à 21h

Italie vs Angleterre le samedi 3 février à 15h15

Pays de Galles vs Ecosse le samedi 3 février à 17h45

2E JOURNÉE

Ecosse vs France le samedi 10 février à 15H15

Angleterre vs Pays de Galles le samedi 10 février à 17h45

février à 17h45 Irlande vs Italie le dimanche 11 février à 16h

3E JOURNÉE

Irlande vs Pays de Galles le samedi 24 février à 15H15

le samedi 24 février à 15H15 Ecosse vs Angleterre le samedi 25 février à 17h45

février à 17h45 France vs Italie le dimanche 25 février à 16h

4E JOURNÉE

Italie vs Ecosse le samedi 9 mars à 15H15

Angleterre vs Irlande samedi 11 mars à 17h45

à 17h45 Pays de Galles vs France le dimanche 10 mars à 16h

5E JOURNÉE

Pays de Galles vs Italie le samedi 16 mars à 15H15

vs Italie le samedi 16 mars à Irlande vs Ecosse le samedi 16 mars à 17h45

à 17h45 France vs Angleterre le samedi 16 mars à 21H

FÉVRIER/MARS - 6 NATIONS U20

1ÈRE JOURNÉE

France – Irlande 03 février 2024 à Aix-en-Provence (21h10)

2E JOURNÉE

Vendredi 9 février : Ecosse-France, 21h, Hive Stadium (Édimbourg)

3E JOURNÉE

Vendredi 23 février : France-Italie, 21h, Stade Raoul-Barrière (Béziers)

4E JOURNÉE

Jeudi 7 mars : Pays de Galles-France, 21h, Stade à confirmer

5E JOURNÉE

Vendredi 15 mars : France-Angleterre, 21h, Stade du Hameau (Pau)

MARS/AVRIL - 6 NATIONS FÉMININ

1ÈRE JOURNÉE

Samedi 23 mars : France – Irlande à 15h15

Samedi 23 mars : Galles – Écosse à 17h45

Dimanche 24 mars : Italie – Angleterre à 16h



2ÈME JOURNÉE

Samedi 30 mars : Écosse – France à 15h15

Samedi 30 mars : Angleterre – Galles à 17h45



Dimanche 31 mars : Irlande – Italie à 16h

3ÈME JOURNÉE

Samedi 13 avril : Ecosse – Angleterre à 15h15

Samedi 13 avril : Irlande – Galles à 17h45

Dimanche 14 avril : France – Italie à 13h30



4ÈME JOURNÉE

Samedi 20 avril : Angleterre – Irlande à 15h15

Samedi 20 avril : Italie – Écosse à 17h45

Dimanche 21 avril : Pays de Galles – France à 16h15



5ÈME JOURNÉE

Samedi 27 avril : Galles – Italaie à 13h15



Samedi 2 7 avril : Irlande – Ecosse à 15h30

Samedi 2 7 avril : France – Angleterre à 17h45

AVRIL

5/6/7 AVRIL - 8es de finale de Champions Cup et Challenge Cup

12/13/14 AVRIL - Quarts de finale de Champions Cup et Challenge Cup

MAI

3/4/5 MAI - Demi-finales de Champions Cup et Challenge Cup

Vendredi 24 mai - Finale de Challenge Cup

Samedi 25 mai - Finale de Champions Cup

JUIN

Top 14 - Barrages 14/15 ou 16 juin

Top 14 - Demi-finale 1 : vendredi 21 juin

Top 14 - Demi-finale 2 : samedi 22 juin

Top 14 - Finale : samedi 28 juin

JUILLET

Argentine vs France le 6 juillet

Argentine vs France le 13 juillet

NOVEMBRE