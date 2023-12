RUGBY. ''Il ne doit pas être l'unique étendard'', quand Mola défend Dupont des critiques

Porte-drapeau du rugby français et chouchou du grand public, Antoine Dupont a vu sa notoriété dépasser les terrains cette saison. Des critiques ont également émergé...

Une vague de critiques

Capitaine des Bleus cette année, Antoine Dupont a été, et reste encore, la coqueluche du rugby français ! Le demi de mêlée du Stade Toulousain a été une fois de plus nommé meilleur joueur du Top 14, après avoir décroché le Brennus en juin dernier.

Néanmoins, le revers de la médaille n'a pas tardé à se présenter pour le Toulousain. Une élimination prématurée en quart de finale, et quelques performances en dedans, ont suffit à ses détracteurs pour le pointer du doigt.

Il faut dire qu'après sa blessure durant la Coupe du monde, et sa volonté assumée de participer aux Jeux olympiques de Paris cet été, le nom d'Antoine Dupont était après toutes les bouches. Mais à l'image de ses coéquipiers, le passage du niveau international au Top 14 a été plus difficile que prévu. À tel point, que l'ancien sélectionneur des Bleus, Marc Liévremont, n'a pas hésité à le faire remarquer sur le plateau de Canal + : "Depuis la fin de la Coupe du monde, il est entré dans une forme de norme, à laquelle on n'était pas habitués. Il pèse peu sur le jeu, c'est un peu inquiétant."

Néanmoins, bien que moins étincelant et percutant qu'à l’accoutumée, Dupont reste une valeur sûre pour Toulouse, et représente encore l'avenir du rugby tricolore à 27 ans. D'ailleurs, son manager en club, Ugo Mola, s'est entretenu la semaine dernière avec L'Équipe, et le feuilleton Dupont a été ouvert.

Pour le tacticien de 50 ans : "Antoine a été jeté en pâture... Il ne doit pas être l'unique étendard". Mola poursuit en expliquant : "On a entendu en permanence : "C'est Antoine qui décide !" Il décide de se faire opérer, il décide de revenir au jeu, il décide de s'entraîner, il décide de jouer, il décide de parler de l'arbitrage, il décide de partir aux JO, il décide... OK. Antoine décide de beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui l'entourent et qui sont là aussi pour prendre certaines décisions"

L'homme fort de Toulouse continue de défendre son joueur : "Comme il est l'icône dont tout le monde rêvait et qu'il est très fort, on lui fait prendre toutes les décisions. D'ailleurs, je pense qu'une des raisons de l'échec des Bleus à la Coupe du monde, c'est que l'autorité morale de Bernard Laporte, qu'on l'aime ou pas, a manqué à l'ensemble de l'écosystème du rugby français. Sur la fin de parcours, j'ai le sentiment qu'Antoine a été seul. Il ne doit pas être l'unique étendard."

Interrogé juste avant la rencontre des siens face à Cardiff en Champions Cup, Antoine Dupont a avoué : "On ne peut pas surnager sur toutes les rencontres, même si j'en suis le premier frustré quand ça se passe moins bien. Je suis conscient de mon niveau actuel et du niveau auquel je prétends être."

Néanmoins, la trêve européenne a semblé faire du bien au meneur des Bleus, lui qui ne sera pas aux côtés du XV de France lors du prochain 6 Nations. À partir de janvier, Dupont sera en préparation pour l'échéance olympique.

