VIDEO. Top 14. OUCH ! Gabin Villière assoit Fritz Lee d'une superbe percussion

Lors de la rencontre entre Toulon et Clermont, Fritz Lee s'est retrouvé face à l'ailier du XV de France, Gabin Villière. Une rencontre dont il se souviendra sûrement.

Ce samedi, le RCT devait absolument s'imposer face à Clermont, s'il voulait continuer à croire à une possible qualification dans les 6. Chose faite puisque les coéquipiers d'Ollivon l'ont emporté 32-22 face à des Clermontois trop imprécis dans le dernier geste. Si ce match nous a offert de belles actions, il a aussi été le théâtre d'un affrontement rude entre deux paquets d'avants. En témoigne le premier essai en professionnel du pilier gauche du XV de France, Jean-Baptiste Gros. Mais avant cela, un autre joueur des Bleus avait décidé de démontrer toute sa puissance balle en main : Gabin Villière.

Toulon et Clermont soufflent le chaud et le froid chez les supporters sur les réseaux sociauxSur le renvoi, Morgan Parra dégage son camp et trouve les bras de Gabin Villière. L'ailier toulonnais réceptionne la gonfle, et se lance pour remettre de l'avancée. Sauf que le premier Clermontois qui se présente face à lui n'est d'autres que le numéro 8 de l'ASM, Fritz Lee. Un sacré client, qui a retourné des dizaines de joueurs depuis son arrivée en Auvergne. Tout ailier normalement constitué aurait donc tenté d'éviter l'affrontement, en essayant de le prendre sur les appuis. Mais voyez-vous, Gabin Villière est assez différent. Il décide donc de se lancer et de percuter frontalement le Néo-Zélandais de 110 kilos. Résultat ? Lee réussit à plaquer Villière, en finissant sur les fesses. Un énorme choc qui annonça la couleur de cette rencontre entre ces deux rivaux historiques.

